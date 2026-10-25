موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي .. والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية إلى ملعب «أولد ترافورد»، الذي يستضيف مواجهة مانشستر يونايتد أمام بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، في مباراة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري، في ظل رغبة مانشستر يونايتد في استغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يطمح بورنموث إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

تقام مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

تنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تُذاع مواجهة مانشستر يونايتد وبورنموث عبر إحدى قنواتها المخصصة لنقل منافسات البطولة.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

بحسب المعلومات الواردة، يتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث، عبر شبكة «بي إن سبورتس».

مانشستر يونايتد يستضيف بورنموث في مواجهة مرتقبة

يدخل مانشستر يونايتد المواجهة بطموح تحقيق الفوز على ملعبه، مستفيدًا من دعم جماهيره، وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، يسعى بورنموث إلى الظهور بصورة قوية أمام مانشستر يونايتد، ومحاولة استغلال فرصه خلال اللقاء للخروج بنتيجة إيجابية، في مواجهة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.