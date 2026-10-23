كونتي يوضح موقفه من تدريب مانشستر يونايتد

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي أنه لم يدخل في مفاوضات جادة مع أي ناد حتى الآن، موضحا أنه سيأخذ الوقت الكافي لتحديد موعد عودته إلى التدريب، وذلك في بيان رسمي أصدره بعد تداول تقارير صحفية تربط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي حال إقالة مايكل كاريك.

وقال كونتي - في بيانه - إن اسمه ارتبط بالعديد من الأندية خلال الفترة الماضية، لكنه أكد عدم وجود مفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة في الوقت الحالي.

وأضاف أنه سيمنح نفسه الوقت للتفكير في موعد وكيفية العودة إلى التدريب، بعد فترة ناجحة قضاها مع نابولي الإيطالي، مؤكدا أنه سيتخذ قراره عندما يرى أن الظروف مناسبة.

ونفى المدرب الإيطالي صحة التقارير التي تحدثت عن مطالبه المالية أو اشتراطه الحصول على صلاحيات كاملة داخل الأندية المهتمة بالتعاقد معه، إلى جانب ما تردد عن وجود تحفظات على شخصيته القوية، مؤكدا أن هذه التقارير غير صحيحة.

وأوضح كونتي أنه إذا تلقى عرضا جديا لتدريب أحد الأندية، فسيبدأ حينها مناقشة الأمر معهم والاتفاق على الشروط المناسبة، بما يراعي احتياجات الطرفين وطبيعة عمله وأسلوبه في التدريب.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن ما يتردد بشأن مطالبه أو خطوته المقبلة في التدريب لا يزال مجرد تكهنات، ولا ينبغي التعامل معه على أنه حقيقة.