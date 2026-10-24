حارس مانشستر يونايتد يؤكد دعم اللاعبين لكاريك رغم تصاعد الضغوط

أكد حارس مرمى مانشستر يونايتد، سين لامينز، أن لاعبي الفريق لا يزالون يدعمون المدير الفني مايكل كاريك، رغم تصاعد الضغوط عليه في ظل تراجع النتائج، وتزايد الانتقادات داخل النادي، لا سيما من جانب لاعبين بارزين، مثل ليساندرو مارتينيز وبرونو فرنانديز.

ويمر مانشستر يونايتد بفترة صعبة منذ عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، إذ لم يحقق سوى انتصارين في 11 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني.

وتزايدت الضغوط على كاريك عقب الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد، ثم الخسارة الثقيلة بنتيجة 4-1 أمام كومو، وسط انتقادات علنية من لاعبين في صفوف الفريق. فقد وجّه مارتينيز انتقادات إلى المدير الرياضي جيسون ويلكوكس، معتبرًا أن الإدارة لم توفر الدعم الكافي خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعزيز خيارات الفريق ومساعدة كاريك على التعامل مع متطلبات المنافسة الأوروبية.

من جانبه، أبدى فرنانديز تحفظات بشأن النهج التكتيكي الذي يعتمده المدير الفني، في وقت شدد فيه لامينز على استمرار دعم اللاعبين له.

وقال لامينز، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن غرفة الملابس تقف خلف كاريك".

وأضاف: "قد لا يتمكن المشجعون من رؤية ذلك، لذا علينا إظهار هذا الدعم على أرض الملعب خلال عطلة نهاية الأسبوع. لكن يمكنني التأكيد أننا نبذل قصارى جهدنا، وأننا جميعًا، من الجهاز الفني واللاعبين إلى الإدارة، نقف صفًا واحدًا خلف المدرب".

وتابع: "يدرك الجميع أننا بحاجة إلى تقديم أداء أفضل، لكنني أعتقد أننا متحدون ونعمل جاهدين على التطور بوصفنا فريقًا واحدًا".

وعن تصريحات فرنانديز الأخيرة، وما إذا كانت الخطط التكتيكية وراء الصعوبات التي يواجهها الفريق هذا الموسم، أوضح لامينز أن مانشستر يونايتد بحاجة إلى استعادة بعض الجوانب التي ميّزت أداءه في الموسم الماضي.

وقال: "أعتقد أننا قدمنا مستويات جيدة في بعض فترات هذا الموسم، وربما أفضل من بعض فترات الموسم الماضي، لكن الأمور كانت تسير في صالحنا آنذاك، وكأن كل شيء يعمل بصورة مثالية".

وأضاف: "كنا نواجه صعوبات عندما يضغط المنافسون علينا، لكننا لم نستقبل الكثير من الأهداف. كما كنا جيدين للغاية في الهجمات المرتدة، رغم أن الجميع كان يدرك حاجتنا إلى التطور، لأن الفرق الأخرى ستغيّر أسلوب لعبها أمامنا".

وتابع: "لهذا السبب كان علينا تطوير أدائنا هذا الموسم. وخلال فترة الإعداد، حاولنا تجربة أساليب مختلفة للوصول إلى أفضل طريقة تساعدنا على تحقيق الانتصارات".

واختتم حديثه قائلًا: "نحتاج إلى استعادة بعض سمات الموسم الماضي، وعلى رأسها الروح القتالية الجماعية، والقدرة على التكاتف في الأوقات الصعبة، والعمل معًا في الجانب الدفاعي. هذه أمور نحتاج بشدة إلى استعادتها".