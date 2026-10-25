برشلونة يتفوق في القيمة السوقية لنجومه الشباب وريال مدريد يراهن على قوة تشكيلته

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو جديد تتجاوز حساباته حدود المنافسة على أرض الملعب لتصل إلى القيمة السوقية للنجوم وحجم الاستثمارات في تشكيلتي الفريقين والصراع بين المواهب الصاعدة والأسماء التي صنعت مكانتها بين كبار اللعبة.

ولا تبدو المقارنة بين الغريمين التقليديين مجرد سباق مالي رغم الأفضلية التي يمتلكها ريال مدريد على مستوى القيمة الإجمالية للاعبيه إذ تكشف الأرقام عن مفارقة لافتة تتمثل في تصدر برشلونة المشهد من خلال موهبته الشابة لامين يامال الذي تجاوزت قيمته السوقية قيمة النجم الفرنسي كيليان مبابي رغم المكانة الكبيرة التي يحتلها مهاجم النادي الملكي في كرة القدم العالمية.

وتمنح هذه الأرقام الكلاسيكو بُعدًا إضافيًا فريال مدريد يمتلك تشكيلة تتجاوز قيمتها السوقية حاجز المليار ونصف المليار يورو بينما يعتمد برشلونة على مزيج من المواهب الشابة والعناصر صاحبة الخبرة في مواجهة تعكس اختلاف الرؤى في بناء الفريقين دون أن تكون القيمة المالية وحدها مقياسًا لما يمكن أن يحدث داخل المستطيل الأخضر.

200 مليون يورو تفصل ريال مدريد عن برشلونة

تكشف بيانات منصة «ترانسفير ماركت» عن تفوق ريال مدريد في القيمة السوقية الإجمالية لتشكيلته إذ تبلغ قيمة لاعبيه نحو 1.50 مليار يورو مقابل 1.30 مليار يورو لبرشلونة بفارق يصل إلى 200 مليون يورو لصالح النادي الملكي.

ولا يتوقف الفارق عند القيمة الإجمالية فقط بل يمتد إلى متوسط القيمة السوقية للاعب الواحد الذي يبلغ 55.65 مليون يورو في ريال مدريد مقابل 47.99 مليون يورو في برشلونة وهو ما يعكس ارتفاع متوسط التقييم المالي للاعبي الفريق الملكي.

لكن الصورة تصبح أكثر تعقيدًا عند النظر إلى متوسط الأعمار إذ يبلغ متوسط أعمار لاعبي برشلونة 25.3 عامًا مقابل 26.1 عامًا في ريال مدريد بفارق يقل عن عام واحد لكنه يسلط الضوء على الحضور الواضح للعناصر الشابة في الفريق الكتالوني.

لامين يامال يتجاوز مبابي.. صراع النجوم يبدأ من القمة

إذا كانت القيمة الإجمالية تمنح ريال مدريد الأفضلية فإن المقارنة بين أبرز نجوم الفريقين تحمل عنوانًا مختلفًا بعدما تصدر لامين يامال قائمة الأعلى قيمة سوقية في برشلونة متفوقًا على كيليان مبابي نجم النادي الملكي.

وتبلغ القيمة السوقية للجناح الإسباني 220 مليون يورو مقابل 200 مليون يورو لمبابي ليصل الفارق بينهما إلى 20 مليون يورو لصالح يامال في مقارنة تعكس المكانة التي وصل إليها اللاعب الشاب رغم صغر سنه.

ويبلغ يامال 19 عامًا وفق البيانات الواردة ويرتبط بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2031 بعدما صعد إلى الفريق الأول في يوليو 2023 ليصبح أحد أبرز الوجوه التي يعوّل عليها النادي الكتالوني في مشروعه الرياضي.

في المقابل يبلغ مبابي 27 عامًا وتصل قيمته السوقية إلى 200 مليون يورو بعدما انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادمًا من باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى يونيو 2029.

ريال مدريد.. الوسط والهجوم يصنعان الجزء الأكبر من القيمة

تظهر تفاصيل القيمة السوقية لريال مدريد أن القوة المالية للتشكيلة تتركز بصورة واضحة في خطي الوسط والهجوم اللذين يمثلان الجزء الأكبر من إجمالي قيمة الفريق.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي خط الوسط 519.50 مليون يورو بمتوسط أعمار يصل إلى 24.5 عامًا بينما ترتفع قيمة الخط الأمامي إلى 610 ملايين يورو مع متوسط أعمار يبلغ 24.1 عامًا.

وتشير هذه الأرقام إلى أن العناصر الهجومية ولاعبي الوسط يمثلون الركيزة الأساسية للقيمة السوقية للنادي الملكي مع امتلاك الفريق مجموعة من الأسماء التي تجمع بين التقييم المالي المرتفع وصغر السن نسبيًا.

أما خط الدفاع فتبلغ قيمته السوقية 346 مليون يورو بمتوسط أعمار يصل إلى 27.7 عامًا في حين تصل قيمة حراس المرمى إلى 27 مليون يورو مع متوسط أعمار يبلغ 31.1 عامًا.

وتوضح الأرقام أن القيمة السوقية لريال مدريد لا تعتمد على نجم واحد فقط بل تتوزع على مجموعة من اللاعبين أصحاب التقييمات المرتفعة وهو ما يمنح تشكيلته ثقلًا ماليًا كبيرًا في سوق كرة القدم الأوروبية.

مبابي وبيلينجهام وفينيسيوس في صدارة المشهد

يتصدر كيليان مبابي قائمة أعلى لاعبي ريال مدريد قيمة سوقية بـ200 مليون يورو يليه الإنجليزي جود بيلينجهام بقيمة تبلغ 160 مليون يورو ثم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تصل قيمته إلى 130 مليون يورو.

وتضم قائمة اللاعبين أصحاب التقييمات المرتفعة أسماء أخرى من بينها التركي أردا جولر بقيمة 100 مليون يورو والأوروجواياني فيديريكو فالفيردي بقيمة 90 مليون يورو إلى جانب الفرنسي أوريلين تشواميني بقيمة 70 مليون يورو.

كما تضم القائمة ترينت ألكسندر أرنولد ودين هويسن إلى جانب أسماء أخرى بقيم سوقية مرتفعة بما يعكس تنوع الخيارات التي يمتلكها ريال مدريد في مختلف الخطوط.

برشلونة.. جيل شاب يرفع القيمة السوقية للفريق

على الجانب الآخر تكشف تفاصيل القيمة السوقية لبرشلونة عن تقارب بين خطي الوسط والهجوم مع حضور بارز للمواهب الشابة التي أصبحت جزءًا أساسيًا من هوية الفريق الكتالوني.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي خط الوسط 475 مليون يورو بمتوسط أعمار يصل إلى 24.8 عامًا بينما تصل قيمة الخط الأمامي إلى 451 مليون يورو مع متوسط أعمار يبلغ 23.5 عامًا ليكون الهجوم أصغر خطوط الفريق من حيث متوسط الأعمار.

أما خط الدفاع فتبلغ قيمته السوقية 320 مليون يورو بمتوسط أعمار يصل إلى 25.5 عامًا في حين تبلغ القيمة السوقية لحراس المرمى 49.80 مليون يورو بمتوسط أعمار يبلغ 31.3 عامًا.

ويعكس هذا التوزيع اعتماد برشلونة على قاعدة من اللاعبين الشباب الذين يمتلكون فرصة لمواصلة التطور إلى جانب عناصر أخرى صاحبة خبرة قادرة على تقديم الإضافة في المباريات الكبرى.

وتبرز أهمية هذا المزيج في أن القيمة السوقية للفريق لا ترتبط فقط بما قدمه اللاعبون حتى الآن بل تتأثر أيضًا بأعمارهم ومستوياتهم وإمكاناتهم المستقبلية فضلًا عن الطلب عليهم في سوق الانتقالات.

يامال وبيدري وفيرمين.. ثلاثي يقود القيمة السوقية

يتصدر لامين يامال قائمة لاعبي برشلونة بقيمة سوقية تبلغ 220 مليون يورو متقدمًا على بيدري لاعب خط الوسط الذي تصل قيمته إلى 150 مليون يورو.

ويأتي فيرمين لوبيز في المركز التالي بقيمة 110 ملايين يورو بينما تبلغ قيمة المدافع الشاب باو كوبارسي 100 مليون يورو .

وتضم القائمة كذلك رافينيا بقيمة 70 مليون يورو وداني أولمو بقيمة 60 مليون يورو إلى جانب جول كوندي بقيمة 55 مليون يورو.