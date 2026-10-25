قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر كلمة الرئيس السيسي في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه بنسخته التاسعة
زد يدرس التقدم بشكوى لكاف ضد طاقم حكام مباراة عزام يونايتد
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز
دونجا: الزمالك قادر على التأهل بدوري أبطال إفريقيا.. ومعتمد جمال مجبر على هذا الإسكواد
الكشف عن مدرب منتخب مصر أمام مالاوي..وتحركات لتخفيف عقوبة حسام حسن
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي وكيتارا والقنوات الناقلة في الكونفدرالية الإفريقية
زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: لم يعد مؤهلًا لقيادة البلاد
السيسي: أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر
الرئيس السيسي: موضوعات المياه تحتل أولوية متقدمة على أجندة السياسة الخارجية المصرية
سعر عيار 24 في الصاغة الآن
الرئيس السيسي: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون المائي القائم على احترام قواعد القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو والقنوات الناقلة

الكلاسيكو
الكلاسيكو
إسراء أشرف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، في مباراة ينتظرها جمهور الفريقين على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

تقام مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو

تُنقل مباراة برشلونة وريال مدريد عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المنتظر إذاعة اللقاء عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

صراع الصدارة يشعل الكلاسيكو

يدخل برشلونة المواجهة ساعيًا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتطلع ريال مدريد إلى تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع غريمه التقليدي، في قمة تحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على لقب الليجا.

الكلاسيكو موعد مباراة الكلاسيكو كلاسيكو برشلونة وريال مدريد برشلونة ريال مدريد القنوات الناقلة للكلاسيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

طقس

أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام

العدادات الكودية

خفض أسعار الكهرباء 30% لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026

ترشيحاتنا

سيات ليون موديل 2027

سيات ليون 2027 تباع بهذه المواصفات

جيتور داشينج موديل 2027

سوق السيارات المصري.. مواصفات وأسعار جيتور داشينج 2027 الجديدة

مواصفات هاتف Vivo X500 E

عملاق اقتصادي جديد.. تسريبات تكشف مواصفات Vivo X500 E القادم

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد