موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، في مباراة ينتظرها جمهور الفريقين على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

تقام مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو

تُنقل مباراة برشلونة وريال مدريد عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المنتظر إذاعة اللقاء عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

صراع الصدارة يشعل الكلاسيكو

يدخل برشلونة المواجهة ساعيًا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتطلع ريال مدريد إلى تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع غريمه التقليدي، في قمة تحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على لقب الليجا.