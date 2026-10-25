كلاسيكو الأرض.. التشكيل المتوقع لبرشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، والمقرر إقامتها مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة مهمة في سباق المنافسة على اللقب.

وبحسب التوقعات، يعتزم الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، الاعتماد على مزيج من عناصر الخبرة والشباب، مع استمرار رودري وبيدري في وسط الملعب، ووجود لامين يامال ورافينيا ضمن الخيارات الهجومية الأساسية.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: تشافي إسبارت، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، أنتوني جوردون.

في المقابل، يدخل ريال مدريد المواجهة بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، وسط غيابات مؤثرة، أبرزها فينيسيوس جونيور للإيقاف، إلى جانب رودريجو وراؤول أسينسيو بسبب الإصابة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، إبراهيما كوناتي، دين هويسن، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: يان ديوماندي، كيليان مبابي، أردا جولر.

وتبقى هذه التشكيلات توقعات صحفية قابلة للتغيير وفقًا لقرارات المدربين قبل انطلاق المباراة، على أن يُحسم التشكيل الرسمي للفريقين قبل صافرة البداية.