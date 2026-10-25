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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

120 فارسًا و20 فريقًا.. تفاصيل استضافة مصر جولة «لونجين» العالمية للأبطال تحت سفح الأهرامات.. فيديو

هاني مجدي
هاني مجدي
البهى عمرو

أكد هاني مجدي، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري للفروسية، أن استضافة مصر جولة لونجين العالمية للأبطال تحت سفح الأهرامات تمثل خطوة مهمة لدعم رياضة الفروسية وتنشيط السياحة.

وقال "مجدي"، خلال لقائه مع الإعلامية روان أبو العينين وسارة مجدي ونهاد سمير على قناة صدى البلد ببرنامج صباح البلد إن البطولة شارك بها نحو 120 فارسًا و20 فريقًا دوليًا و100 حصان، والاستعدادات استمرت لأكثر من عام، وشملت تجهيز ميادين المنافسات ومرافق إقامة الخيول والفرسان.

وأضاف أن مصر استقبلت نحو 50 من أبرز فرسان العالم، إلى جانب خيول من أعلى المستويات، وبلغ إجمالي جوائز جولة لونجين نحو 1.75 مليون يورو تتحملها الشركة المنظمة.

وأوضح أن الفارس المصري سامح الدهان حقق الميدالية الذهبية في منافسات الفردي، بعد عودته لتمثيل مصر، بينما شهدت بطولات الجمهورية ارتفاعا في أعداد الفرسان المشاركين بنسبة 75% مقارنة بالموسم السابق.

واختتم: الاتحاد يعمل على اكتشاف المواهب الشابة، والاستعانة بمدربين عالميين لتأهيل الناشئين، بما يدعم إعداد جيل جديد من الفرسان القادرين على المنافسة الدولية.

الاتحاد المصري للفروسية الأهرامات لونجين السياحة

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