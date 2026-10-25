بخطوات بسيطة في البيت.. استخراج برنت التأمينات أونلاين 2026 بدون طوابير

تفرض سوق العمل الحديثة وحركات التوظيف شروطاً صارمة لتوثيق المسار المهني، وتتصدر شهادة التأمينات الاجتماعية «برنت التأمينات» قائمة المستندات الجوهرية المطلوبة لإتمام التعاقدات الرسمية وفحص الخبرات المهنية للمتقدمين، ولم تعد رحلة الحصول على هذه الوثائق مقترنة بصفوف الانتظار الطويلة داخل المكاتب الحكومية، فقد أتاحت المنصة الرقمية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نافذة متكاملة تتيح للمواطنين تتبع مدد الاشتراك، والاستعلام عن الأرقام التأمينية، واستخراج الوثائق المعتمدة بضغطة زر واحدة لتوفير الوقت والجهد.

طريقة الاستعلام عن برنت التأمينات أون لاين

يمكن الاستعلام عن برنت التأمينات أون لاين، ومدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة، باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي لهيئة الخدمات التأمينية من خلال الضغط هــنــــــــا.

الاستعلام عن برنت التأمينات

2- اختر أيقونة «الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي أو الاستعلام مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة».

3- اضغط على أيقونة «بدء الخدمة» للانتقال إلى الخطوة التالية.

4- إدخال الرقم القومي والاسم الأول للأم باللغة العربية.

5- الضغط على أيقونة «أنا لست روبوت» للتأكيد.

6- اضغط على زر «إرسال الطلب» لإتمام العملية.

7- أخيرًا، سيظهر رقم برنت التأمينات الخاص بك على الشاشة فور انتهاء الخطوات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمينات

يوجد بعض الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمينات، وهي:

1- البطاقة الشخصية، ويجب أن تكون سارية.

برنت تأمينات

2- شهادة الميلاد، في حالة عدم توفر البطاقة أو عند الحاجة.

3- نسخة البرنت الإلكتروني، ويتم طباعته من الموقع لتأكيد البيانات وتسهيل العملية

أماكن استخراج برنت تأميني بشكل رسمي

لا تعد خدمة الاستعلام عن البرنت التأميني إلكترونياً، مستندا رسميا، ويمكن من خلاله الإطلاع على المدد التأمينية واستخدامها بشكل مؤقت.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

ولكن لاستخراج برنت تأميني مُعتمد، يجب الذهاب إلى مكتب التأمينات في محيط محل الإقامة.

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

توفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية، منها:

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- تغيير جهة صرف المعاش.

- تحديث بيانات المؤمن عليهم.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة.

استخدامات برنت التأمينات الاجتماعية

يُعد برنت التأمينات الاجتماعية من المستندات التي قد تطلبها جهات العمل والمؤسسات في عدد من الإجراءات، ومن أبرزها:

- استكمال ملفات التعيين في الوظائف الجديدة.

- مراجعة بيانات الاشتراك التأميني.

استخدامات برنت التأمينات

- التحقق من مدد الاشتراك والأجور المسجلة.

- استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بالمعاشات والتأمينات.

- إنهاء المعاملات التي تتطلب تقديم بيانات عن الموقف التأميني.

- التقديم على بعض القروض والخدمات البنكية.

نصائح مهمة عند استخراج برنت التأمينات

- تأكد من صحة بياناتك المدخلة على الموقع الإلكتروني لضمان دقة الاستعلام.

استخراج برنت التأمينات

- احرص على الذهاب مبكرًا إلى مكتب التأمينات لتجنب الزحام وضمان سرعة الخدمة.