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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خطوتك الأولى للوحدة الجديدة.. شروط ومستندات تركيب عداد مياه قانوني بدون غرامات

عداد مياة
عداد مياة
خالد يوسف

يضعك الانتقال لشقة جديدة أو بيت العمر فوراً أمام محطة قانونية لا غنى عنها لضمان استقرار الحياة اليومية وقطع الطريق أمام أي محاضر أو ممارسات غير قانونية، وتفادي الغرامات وسرعة الانتفاع بالخدمة يبدآن بمعرفة الإجراءات الصحيحة والأوراق الرسمية المطلوبة لتقديم طلب تركيب عداد المياه، لذا يزداد البحث عن الخطوات المباشرة لإنهاء طلبك في شركة المياه بكل سهولة وبدون تعقيد إداري يضيع وقتك ومجهودك.

الأوراق المطلوبة لتوصيل عداد مياه جديد

-تقديم طلب توصيل المياه أو الاشتراك من صاحب العقار أو المنتفع.

-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب.

توصيل عداد مياه جديد

-مستند يثبت ملكية العقار أو حيازته، مثل عقد الملكية أو الإيجار، وفقًا لاشتراطات الشركة.

-موافقة الجهة الإدارية المختصة على توصيل الخدمة، إذا كانت مطلوبة.

-رخصة البناء أو المستندات البديلة التي تقبلها الشركة وفقًا لطبيعة العقار والاشتراطات المحلية.

-إيصال كهرباء حديث للعقار، إن وجد.

-إيصال مياه خاص بأحد الجيران، حال طلب الشركة تقديمه للاستدلال على موقع العقار.

عداد مياة جديد

-مستند متعلق بالصرف الصحي، إذا استلزم الأمر ذلك.

-رسومات هندسية أو رسم كروكي يوضح موقع العقار، وفقًا لمتطلبات المعاينة.

-رقم هاتف محمول وبيانات التواصل الخاصة بمقدم الطلب.

خطوات تركيب عداد مياه جديد للمنزل

تقديم طلب توصيل المياه

يتوجه صاحب العقار أو المنتفع إلى مركز خدمة العملاء بفرع شركة المياه المختص، لتقديم طلب الاشتراك وإرفاق المستندات المطلوبة، تمهيدًا لمراجعتها والتأكد من استيفاء البيانات اللازمة.

خطوات تركيب عداد مياه

سداد رسوم المعاينة

بعد تسجيل الطلب، يسدد المواطن الرسوم المقررة للمعاينة أو فتح الملف، وفقًا للقواعد المعتمدة لدى الشركة المختصة.

إجراء المعاينة الفنية للعقار

تحدد الشركة موعدًا لمعاينة العقار على الطبيعة، للتأكد من إمكانية توصيل المياه، وتحديد موقع التوصيلة ومسارها، إلى جانب حصر المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ الأعمال.

تحديد تكلفة توصيل العداد

عقب الانتهاء من المعاينة، تعد الشركة مقايسة تتضمن الأعمال المطلوبة وتكاليف توصيل الخدمة، ثم تُخطر المواطن بالقيمة المحددة والإجراءات اللازمة لاستكمال الطلب.

تكلفة توصيل العداد

سداد قيمة المقايسة واستكمال الموافقات

يسدد المواطن قيمة المقايسة التي حددتها الشركة، مع استيفاء الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ التوصيلة، بما في ذلك تصاريح الحفر إذا كانت طبيعة الأعمال تستلزم ذلك.

تحرير عقد الاشتراك

بعد استيفاء الشروط وسداد المستحقات المقررة، تستكمل الشركة إجراءات التعاقد وتحرير عقد الاشتراك الخاص بتوصيل المياه إلى العقار.

تركيب العداد وتشغيل الخدمة

تركيب العداد وتشغيل الخدمة

تتولى الفرق الفنية المختصة تنفيذ التوصيلة وتركيب العداد وفقًا للمواصفات والإجراءات المعتمدة، ثم استكمال إجراءات تشغيل المياه وتسجيل الاشتراك بنظام الفواتير أو نظام الشحن، في حالة تركيب عداد مسبق الدفع.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه 2026

وجاءت خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر أكتوبر 2026 كالتالي:

- زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- اختيار المشترك قائمة «خدماتنا».

الاستعلام عن فاتورة المياه 

- الضغط على «احسب فاتورتك بنفسك».

- كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات».

- وبعد ذلك تظهر قيمة فاتورة المياه عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».

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