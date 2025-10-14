قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كيفية التقديم على عداد مياه جديد.. بهذه التكلفة

أسعار عدادات المياه في مصر 2025
أسعار عدادات المياه في مصر 2025
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بالتعرف على أسعار تركيب عدادات المياه وأنواعها المختلفة، إلى جانب معرفة تكلفة مقايسة عداد المياه المنزلي والتجاري.

 يأتي ذلك في ظل سعي الكثيرين لتقنين استهلاكهم وتركيب العدادات المسبقة الدفع التي توفر دقة في الحسابات، وتجنب الفواتير التقديرية.

 عدادات المياه في مصر 2025

أسعار عدادات المياه في مصر 2025

و أسعار عدادات المياه بحسب نوعها والشركة المصنعة ومستوى الدقة في القياس، وعداد المياه يبلغ سعره نحو الف جنيه الي ٣ الاف جنيها تقريبا.

سعر مقايسة عداد المياه 2025

تختلف تكلفة مقايسة عداد المياه وفقا لطبيعة الاستخدام ونوع العداد، حيث تتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه، وتشمل الرسوم الإدارية وتكاليف التركيب والخدمات الفنية.

سعر مقايسة عداد المياه المنزلي: يبلغ نحو 1800 جنيه تقريبا، ويشمل عدادا ميكانيكيا وجميع المصروفات المتعلقة بالتركيب.
سعر مقايسة عداد المياه الإلكتروني: يصل إلى 2500 جنيه في المتوسط.

سعر مقايسة عداد المياه التجاري: يقدر بحوالي 5000 جنيه، شاملة عداد ميكانيكي ورسوم التركيب.

وفي حال تركيب عداد إلكتروني للوحدة التجارية، تصل التكلفة إلى 7500 جنيه تقريبا.

طرق سداد تكلفة مقايسة عداد المياه

أتاحت شركات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين إمكانية سداد تكلفة مقايسة العداد نقدا أو بالتقسيط، حيث يمكن تقسيط المبلغ على مدى عام كامل بحد أقصى 12 قسطا شهريا، تسهيلا على العملاء الراغبين في تركيب العدادات الجديدة.

أنواع عدادات المياه المتاحة في السوق المصري

تتنوع عدادات المياه في مصر لتناسب احتياجات مختلف الفئات، وتشمل الأنواع التالية:

العداد الميكانيكي: الأكثر انتشارا، ويعمل عبر عجلة دوارة تسجل حجم المياه المتدفقة.
العداد الإلكتروني: يعتمد على تقنية رقمية لقياس الاستهلاك بدقة عالية دون تدخل يدوي.
العداد الذكي: من أحدث الأنواع، حيث يتصل بشبكة الإنترنت ويرسل بيانات الاستهلاك مباشرة إلى شركة المياه، مما يتيح مراقبة مستمرة وتنبيه المستخدم قبل نفاد الرصيد.

وتؤكد شركات المياه أن تركيب العدادات المسبقة الدفع يساهم في ترشيد الاستهلاك وتوزيع العدالة في الفواتير، كما أنه يحد من المشكلات الناتجة عن القراءات التقديرية أو تراكم المديونيات.

وبذلك، توفر الدولة من خلال منظومة العدادات المميكنة حلولا متطورة لإدارة موارد المياه، وتيسير الخدمات للمواطنين بطريقة حديثة ودقيقة تتماشى مع توجهات التحول الرقمي في المرافق العامة.

