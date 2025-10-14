قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025
كيف يتصدق الفقير بدون مال؟.. 6 أعمال لا تحتاج منك نقودا
رئيس المجلس الأوروبي يشيد بجهود الرئيس السيسي للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة
بتصميم رياضي.. ماذا تقدم رينو كوليوس موديل 2026 الجديدة؟
يوم رائع أخيرا.. زعيم ديمقراطي يشيد بـ ترامب واتفاق شرم الشيخ للسلام
رضا عبد العال: حسام حسن يحلم بتدريب الأهلـي وهذا أثر على اختياراته
لاستضافة قمة شرم الشيخ للسلام.. السفارة البريطانية توجه الشكر للرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21
هل تجوز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة؟.. الإفتاء توضح
قمة شرم الشيخ للسلام.. إطلاق المسار السياسي بـ"خطة ترامب" وتوقيع وثيقة لدعم الهدنة الشاملة
تقديرًا لجهوده في دعم القضية الفلسطينية.. المصريون يطالبون بمنح الرئيس السيسي جائزة نوبل للسلام
رضا عبد العال: حسام حسن يحلم بتدريب الأهلـي وهذا أثر على اختياراته

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، يحلم بتولي تدريب الأهلي منذ بداية مشواره، وهو ما يظهر بقوة في اختياراته للقائمة خلال المعسكرات الماضية.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:


اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب لقائمة اللاعبين في كل معسكر ، تشهد تواجد عدد كبير من لاعبي الأهلي ، سواءً كان اللاعب يشارك بصفة مستمرة مع الأحمر من عدمه ، والدليل على ذلك انضمام مصطفى شوبير لقائمة الفراعنة قبل مواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، رغم أنه لا يشارك مع الأهلي في المباريات الأخيرة بالدوري ، وكان لابد من تواجد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز بدلاً منه.

وتابع: أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز كان يستحق التواجد بقائمة المنتخب الوطني في المعسكر المنقضي ، وذلك بعد تألقه هذا الموسم وخاصةً في مباراة أهلي جدة السعودي في بطولة كأس إنتركونتنينتال، وكذلك مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا ، لكنه لم ينضم للقائمة بسبب خلافات سابقة مع التوأم حسن خلال فترة تدريبهما لبيراميدز، وهذا الأمر مرفوض، فالمنتخب ليس مكاناً لتصفية الحسابات، ولابد من ضم أي لاعب يجتهد ويؤدي بشكل جيد مع فريقه.

