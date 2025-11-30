ليست حراماً في التلاوة.. وزير الأوقاف: المقامات ليست علماً خاصاً بالموسيقى فقط

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن المقام علم وليس شيئاً خاصاً بالموسيقى، ويخدم على المتحدث كيف يلون نغمة صوته بما يبرز المعنى الذى يقوله، وقد يستخدمه عدد من الناس وعدد من العلوم المختلفة.

طاقة بهجة وسرور وفرح

وأوضح أسامة الأزهرى، خلال تعليقه، على قراءة المتسابق يوسف عبد العزيز عبد السلام، خلال الحلقة السادسة من برنامج دولة التلاوة، أن المقام الصوتى يوصل للنفس معنى الفرح بالآية التى تتحدث عن النعيم، وتصل طاقة بهجة وسرور وفرح، وخادم لجلال المعنى ويساعد على توصيل المعنى.

المقام فن يساعد أى متكلم

ونبه على أن المقامات علم شديد الأهمية وهو الركيزة التى اعتمد عليها ونجح بها قراء مصر عبد التاريخ، وهو فن يساعد أى متكلم فى الدنيا وليست خاصة بالعرب وهى خادمة للمعنى.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، حيث يذاع على قنوات الحياة وCBC والناس بجانب منصة watch it، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

المشاركون في المسابقة



وشارك في اختبارات البرنامج، ما يزيد عن 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، فيما تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، وهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور دكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، وكذلك الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

لجنة التحكيم



