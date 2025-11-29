وزير الأوقاف للمتسابق محمد حسن: إن شاء الله تكون من أركان دولة التلاوة

شارك المتسابق، محمد أحمد حسن، في حلقة جديدة من برنامج دولة التلاوة، وقرأ آيات من القرآن الكريم من سورة البقرة.

وقرأ المتسابق محمد أحمد حسن، خلال الحلقة قوله تعالى "لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ".

وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في رسالة للشيخ محمد أحمد حسن: أنا شايف في الشيخ محمد وفي جيله، معقد أمل عظيم في تقديم كل ما هو مبدع وإن شاء الله الشيخ محمد يكون أحد أركان دولة التلاوة.

وفي نهاية فقرة الشيخ محمد أحمد حسن، قال الشيخ مصطفى حسني: أنا سواق سيدنا الشيخ، اسمحولي أوصله بنفسي.