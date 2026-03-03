قائمة الجهاز المعاون لـ خالد جلال لتدريب الإسماعيلي| أسماء مفاجأة

أنهت إدارة النادى الإسماعيلى اتفاقها مع خالد جلال نجم نادي الزمالك السابق من أجل تدريب فريق الدراويش في قادم الأيام خلفاً لطارق العشري.

واستقرت إدارة الدراويش علي قائمة الجهاز المعاون لـ خالد جلال والتي جاءت على النحو التالي:

حسنى عبد ربه فى منصب المدير الرياضى ووائل كندي مدربا عاما عبد الله الشحات مدرب مساعد وخالد متولي مدربا لحراس المرمي.

كانت مصادر داخل النادي الإسماعيلي أفادت أن اللجنة المؤقتة المكلفة قد قررت التراجع عن الإعلان الرسمي لتولي عبد الحميد بسيوني منصب المدير الفني.

وأكدت المصادر أن هذا القرار بعد إنهاء الاتفاق المبدئي مع بسيوني، حيث رأت اللجنة ضرورة أخذ مهلة إضافية للتفكير والتقييم قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأوضح مصدر بالنادي أن الهدف من التأجيل هو عدم التسرع في اتخاذ قرار مصيري قد يؤثر على مسيرة الفريق في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل دراسة خياراتها الفنية والإدارية قبل الإعلان الرسمي، مع الحفاظ على تواصل مستمر مع المدرب لتحديد خطوات التعاقد النهائي في حال استمر الاتفاق قائما