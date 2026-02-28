قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإسماعيلي في مهمة صعبة للهروب من القاع أمام الجونة الليلة.. اعرف موعد المباراة

الإسماعيلي
الإسماعيلي
إسلام مقلد

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الجونة في التاسعة والنصف من مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، خاصة لأصحاب الأرض الذين يصارعون للبقاء والهروب من شبح الهبوط.

الدراويش يبحثون عن طوق النجاة

يدخل الإسماعيلي اللقاء وهو يقبع في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة جمعها من 18 مباراة، بعدما حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 13 لقاء، وسجل لاعبوه 10 أهداف بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا، في أرقام تعكس حجم المعاناة التي يعيشها الفريق هذا الموسم.

وشدد المدير الفني طارق العشري على لاعبيه بضرورة تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، وعدم الاندفاع بشكل مبالغ فيه حتى لا يمنحوا المنافس فرصة استغلال المساحات، مع التأكيد على أهمية استثمار أي فرصة تهديفية تُتاح أمام المرمى، في ظل حاجة الفريق الماسة للنقاط الثلاث، خاصة أن الفوز غاب عن الدراويش في آخر ست مباريات.

الجونة يطمع في تعميق جراح الإسماعيلي

في المقابل، يسعى الجونة بقيادة مديره الفني أحمد مصطفى بيبو إلى العودة لطريق الانتصارات، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال آخر خمس مباريات له في الدوري، وكان آخر انتصار له أمام فريق بترول أسيوط في بطولة كأس مصر.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 17 مباراة، حقق خلالها الفوز في 4 مباريات وتعادل في 9 وخسر 4 مواجهات، ويأمل في استغلال الحالة الصعبة التي يمر بها الإسماعيلي من أجل خطف فوز ثمين يعزز موقعه في المنطقة الدافئة بجدول الترتيب.

فريق الإسماعيلي الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز الجونة الدوري بطولة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء خلال الزيارة

باستثمارات 5 مليارات جنيه.. كل ما تريد معرفته عن محطة محولات برج العرب الترفيهية

خلال إطلاق التيار

وزير الكهرباء يشهد وضع الجهد وإطلاق التيار بمحطة محولات برج العرب الترفيهية

وزير الكهرباء خلال الجولة

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يتفقدان محطة محولات برج العرب الترفيهية

بالصور

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد
نوران ماجد
نوران ماجد

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد