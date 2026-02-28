الإسماعيلي في مهمة صعبة للهروب من القاع أمام الجونة الليلة.. اعرف موعد المباراة

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الجونة في التاسعة والنصف من مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، خاصة لأصحاب الأرض الذين يصارعون للبقاء والهروب من شبح الهبوط.

الدراويش يبحثون عن طوق النجاة

يدخل الإسماعيلي اللقاء وهو يقبع في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة جمعها من 18 مباراة، بعدما حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 13 لقاء، وسجل لاعبوه 10 أهداف بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا، في أرقام تعكس حجم المعاناة التي يعيشها الفريق هذا الموسم.

وشدد المدير الفني طارق العشري على لاعبيه بضرورة تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، وعدم الاندفاع بشكل مبالغ فيه حتى لا يمنحوا المنافس فرصة استغلال المساحات، مع التأكيد على أهمية استثمار أي فرصة تهديفية تُتاح أمام المرمى، في ظل حاجة الفريق الماسة للنقاط الثلاث، خاصة أن الفوز غاب عن الدراويش في آخر ست مباريات.

الجونة يطمع في تعميق جراح الإسماعيلي

في المقابل، يسعى الجونة بقيادة مديره الفني أحمد مصطفى بيبو إلى العودة لطريق الانتصارات، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال آخر خمس مباريات له في الدوري، وكان آخر انتصار له أمام فريق بترول أسيوط في بطولة كأس مصر.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 17 مباراة، حقق خلالها الفوز في 4 مباريات وتعادل في 9 وخسر 4 مواجهات، ويأمل في استغلال الحالة الصعبة التي يمر بها الإسماعيلي من أجل خطف فوز ثمين يعزز موقعه في المنطقة الدافئة بجدول الترتيب.