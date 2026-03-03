محافظ المنوفية يعتمد خرائط تحديث المخطط الاستراتيجي لعدد من المدن

اعتمد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية خرائط تحديث المخطط الاستراتيجي لمدن شبين الكوم وقويسنا وأشمون وبركة السبع تمهيدا لاعتمادها من المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونشره بالجريدة الرسمية للعمل به عقب نشره بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد وكذا استيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنيه التحتية.

وأكد محافظ المنوفية أننا نعمل بكل جهد لاستكمال تحديث المخططات الاستراتيجية لباقي مدن المحافظة ، جاء ذلك بحضور المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظ والمهندسة إيمان الشامي مدير عام الادارة العامة للتخطيط العمراني .

وأشار محافظ المنوفية الي أن تحديث المخطط الاستراتيجي للأربع مدن جاء وفقا للضوابط البنائية والتخطيطية وطبقا للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة وأماكن الخدمات العامة واستيعاب أماكن النمو العمراني بجميع اتجاهات المدن وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبيه احتياجاتهم.

وأضاف المحافظ إلى أهمية اعتماد المخططات الإستراتيجية لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البنيه العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنعاً لإهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ركيزة اساسية للتنمية الشاملة.