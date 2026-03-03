محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لمنظومات المتغيرات المكانية ومستهدفات الموجة الـ 28

شارك اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، اجتماع موسع برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ، لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي ومعدلات الاداء بمنظومات تقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية ومستهدفات أعمال الموجة الـ 28 ، وأوجه الاستفادة المثلى من الأراضي المستردة طبقاً لسلطات التصرف للحفاظ على حقوق ومقدرات الدولة

وخلال اللقاء ، تم استعراض الموقف التنفيذي لإجمالي عدد الطلبات ومعدلات الإنجاز بملف التقنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة ، وجهود أعمال اللجان المختصة ومراحل إجراءات طلبات التقنين المقدمة والتي تشمل ( الفحص ـ المعاينة ـ التسعير ـ الرفع المساحي ـ والبت) تمهيداً لإصدار العقود النهائية للمواطنين واستكمال طلبات التقنين القائمة على المنظومة الإلكترونية وفقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن ، مع التأكيد على إنهاء ملف التقنين بشكل كامل وتقديم التسهيلات اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، فضلاً عن أليات استغلال قطع الأراضي المستردة " ولاية المحافظة " بعد المراجعة والتدقيق لبحث استغلالها فى إقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع العام على المواطنين وضمان عدم عودة التعدي عليها مرة أخرى.

كما تم استعراض نسب الإنجاز بمنظومة المتغيرات المكانية وإجمالي عدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز وسبل التعامل الفوري معها ، فضلاً عن آليات الدفع بمعدلات الأداء لهذا الملف الحيوي ، وكذا جهود مراكز ومدن المحافظة في تنفيذ الازالات الفورية لكافة أشكال التعديات المخالفة على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن مستهدفات الموجة الـ28 ، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين ، مع مناقشة مهام المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة والتي تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أعمال المعاينة، وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين تيسيرا على المواطنين.

وفي نهاية اللقاء ، وجه محافظ المنوفية مسئولي منظومات التقنين والمتغيرات المكانية بتضافر الجهود والاستمرار في تسريع معدلات الاداء ، مشيداً بدورهم في حصول المحافظة على المركز الأول على مستوى المحافظات في تحقيق نسب إنجاز متميزة بتلك الملفات الهامة التي تقع على رأس منظومة العمل ، مشدداً بضرورة استمرار فرق العمل بنفس معدلات الاداء لتحقيق مراكز متقدمة .

حضر الاجتماع ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مديري عموم أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بالديون العام.