محافظ المنوفية يتفقد محيط اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي

تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية محيط اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بنطاق حي غرب شبين الكوم، وذلك لبحث إمكانية استغلال المنطقة كساحة انتظار لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف التكدس.

ووجه بتزويد المنطقة بباكيات انتظار للمواطنين مرتادي التأمين الصحي ووجه بوضع تصور لاستغلال المنطقة لإنهاء الاشغالات الموجودة بالمنطقة.

وذلك عقب تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على مساحة ٢٠٠٠م٢ بمحيط اللجنة الطبية العامة والتأمين الصحى حيث تمت الإزالة لعدد 37 حالة تعدى وإشغال وإخلاء المنطقة من التعديات تمهيدا لتجهيزها ورفع كفاءتها .

كما تفقد محافظ المنوفية باكيات السوق الحضاري بشارع عمر افندي المطروحة للاستثمار والمقامة على مساحة ٩٠٠ من ٢ بطاقة ١٦ محل ، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها ويعود بالنفع العام موجها بتسريع إجراءات الطرح .

فيما تفقد محافظ المنوفية موقع إنشاء دار مناسبات جديدة على مساحة (2000م2) خلف شركة مياه الشرب بنطاق حي شرق موجهاً بتكثيف الأعمال ونهوها وفق التوقيتات الزمنية المحددة بما يعود بالنفع العام وخدمة الأهالي وتلبية احتياجات المواطنين .