قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الهجوم الإيراني.. السفارة الأمريكية بالكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر
لطلاب 3 ثانوي|حمل الآن نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة في 6 مواد
تصعيد صباحي جديد.. حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد محيط اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية محيط اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بنطاق حي غرب شبين الكوم، وذلك لبحث إمكانية استغلال المنطقة كساحة انتظار لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف التكدس.

 ووجه بتزويد المنطقة بباكيات انتظار للمواطنين مرتادي التأمين الصحي ووجه بوضع تصور لاستغلال المنطقة لإنهاء الاشغالات الموجودة بالمنطقة.

 وذلك عقب  تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على مساحة ٢٠٠٠م٢ بمحيط اللجنة الطبية العامة والتأمين الصحى حيث تمت الإزالة لعدد 37 حالة تعدى وإشغال  وإخلاء المنطقة من التعديات تمهيدا لتجهيزها ورفع كفاءتها .

كما تفقد محافظ المنوفية  باكيات السوق الحضاري بشارع عمر افندي المطروحة للاستثمار والمقامة على مساحة ٩٠٠ من ٢ بطاقة ١٦ محل ،  بما يحقق الاستغلال الأمثل لها ويعود بالنفع العام موجها بتسريع إجراءات الطرح .

فيما تفقد محافظ المنوفية موقع إنشاء دار مناسبات جديدة على  مساحة (2000م2) خلف شركة مياه الشرب بنطاق حي شرق موجهاً بتكثيف الأعمال ونهوها وفق التوقيتات الزمنية المحددة  بما يعود بالنفع العام وخدمة الأهالي وتلبية احتياجات المواطنين .

محافظ المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية شبين الكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

الأرصاد

بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا

نور وزوجها الراحل

وفاة رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي زوج الفنانة اللبنانية نور

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

ترشيحاتنا

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

البحوث الإسلاميَّة ينظم لقاءً بمدينة البعوث حول انتصار العاشر من رمضان

خاطرة التراويح.. البحوث الإسلامية : انتصار العاشر من رمضان جسد معاني الإيمان والعمل

توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب لدعم الأسر المستحقة

توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب لدعم الأسر المستحقة

بالصور

طبق جانبي على السفرة.. كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار

كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار
كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار
كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار

ارتفاع مبيعات سيارات "تاتا موتورز" الهندية خلال الشهر الماضي

تاتا موتورز
تاتا موتورز
تاتا موتورز

سعر بيجو 206 موديل 2001 المستعملة

بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد