الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

فضحوه وصوروه فانتحر.. الحكم 15 عاما للمتهمين بالتعدي علي شاب في المنوفية

محكمة شبين الكوم
محكمة شبين الكوم
مروة فاضل

قضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم بمعاقبة المتهمين بالتعدي على شاب جنسيا وتصويره ونشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تخلصه من حياته بحبة الغلة، بالحبس 15 سنة. 

وأبدت والدة المجني عليه ارتياحها لقرار حبس المتهمين 15 عاما ولكنها كانت تتمني الإعدام لهم. 

وفي شهر سبتمبر الماضي، تخلص شاب يبلغ من العمر 20 عاما، ويعمل سائقا، من حياته إثر تناوله حبة الغلة حبة حفظ القمح الحبة القاتلة.

وأكد الأهالي أن الشاب من قرية سلامون قبلي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، وفوجئوا بتناوله حبة حفظ القمح، وتوفي متأثرا بأعراضها خلال 3 أيام.

وقالت والدة الشاب إنها فوجئت بنجلها يتناول حبة حفظ القمح الحبة القاتلة، وأكد أنه تعرض لاعتداء جنسي من 4 من شباب القرية وقاموا بتصويره وتداول الفيديوهات عبر “فيس بوك”.

وأكدت والدة الشاب أن نجلها لم يحك لها الواقعة سوى بعد تناوله حبة حفظ القمح وقبل وفاته، حيث ظل 3 أيام في المستشفى قبل وفاته.

وقالت الأم إن نجلها أخبرها أنهم استدرجوه ومعهم فتاة، وحاول الدفاع عن الفتاة من التعدي عليها، فقاموا بتقييده من يده وقدمه وقاموا بالتعدي عليه جنسيا وتصويره وتداولوا الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأضافت أن الشباب كانت بينهم وبين نجلها خلافات سابقة وتربصوا به، قائلة: "ابني قال قبل ما يموت: مش عاوز حد يكسر عيني".

وأوضحت أن جميع أهالي القرية شاهدوا الفيديوهات، وهم كانوا آخر من يعلم، مؤكدة أن نجلها قرر التخلص من حياته خوفا من نظرة الناس له.

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة

الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

محافظ الشرقية

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

