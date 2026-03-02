اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل سائق توك توك بمفك بسبب 200 جنيه في المنوفية

تبدأ اليوم أولي جلسات المتهم بقتل سائق توك توك بمدينة شبين الكون في محافظة المنوفية.

وتنظر محكمة جنايات شبين الكوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه سائق توك توك بمفك بسبب الخلاف علي 200 جنيه.

وتعود أحداث الواقعة إلي شهر أكتوبر الماضي عندما تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا بمصرع سائق توك توك بمفك علي يد زميله.

بالانتقال تم ضبط المتهم وتبين نشوب مشاجرة بينهم قام على إثرها المتهم بضرب صديقه بمفك أدي إلي كسر بالجمجمة وقطع شرايين بالمخ ووفاته بعد احتجازه بالعناية المركزة.

وقالت والدة المجني عليه إبراهيم، أن حدث خلاف بين نجلها وصديقه كريم بسبب أجرة التوك التوك 200 جنيه وبعد ذلك تربص له المتهم وافتعل مشاجرة بينهم وقام بقتل نجلها بمفك وتم احتجازه بالعناية المركزة حتي وفاته.

وطالبت الأم بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم ليعود حق نجلها.

