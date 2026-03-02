قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
الجيش الإيراني: استهدفنا سفنا حربية شمال المحيط الهندي
الرئيس القبرصي يؤكد سقوط طائرة مسيرة إيرانية في قاعدة بريطانية
وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يبحثان تطورات إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر
دار الإفتاء تحسم الجدل حول استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان
سويلم يتابع موقف استلام مصلحة الميكانيكا والكهرباء محطات الرفع لـ الدلتا الجديدة
الحرس الثوري يهدد الاحتلال وأمريكا: لن تتوقف صفارات الإنذار
حوادث

اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل سائق توك توك بمفك بسبب 200 جنيه في المنوفية

مروة فاضل

تبدأ اليوم أولي جلسات المتهم بقتل سائق توك توك بمدينة شبين الكون في محافظة المنوفية. 

وتنظر محكمة جنايات شبين الكوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه سائق توك  توك بمفك بسبب الخلاف علي 200 جنيه. 

وتعود أحداث الواقعة إلي شهر أكتوبر الماضي عندما تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا بمصرع سائق توك توك بمفك علي يد زميله. 

بالانتقال تم ضبط المتهم وتبين نشوب مشاجرة بينهم قام على إثرها المتهم بضرب صديقه بمفك أدي إلي كسر بالجمجمة وقطع شرايين بالمخ ووفاته بعد احتجازه بالعناية المركزة. 

وقالت والدة المجني عليه إبراهيم، أن حدث خلاف بين نجلها وصديقه كريم بسبب أجرة التوك التوك 200 جنيه وبعد ذلك تربص له المتهم وافتعل مشاجرة بينهم وقام بقتل نجلها بمفك وتم احتجازه بالعناية المركزة حتي وفاته. 

وطالبت الأم بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم ليعود حق نجلها. 

