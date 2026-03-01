قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغنيمي يحذر من اتساع رقعة الصراع: نرفض الاعتداءات على إيران ونؤكد أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري
رشقة صاروخية إيرانية جديدة تستهدف تل أبيب وحيفا
تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ المنوفية يتفقد إنشاء معهد أورام منوف باستثمارات 2 مليار جنيه.. صور

مروة فاضل

 أجرى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة منوف تابع خلالها عدد من المشروعات الخدمية  والتنموية للوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها  محمد موسي نائب المحافظ ، الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية ، وليد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .

وتفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات معهد أورام منوف الجديد علي مساحة 9 آلاف م2 بتكلفة 2 مليار جنيه تقريباً ، وجاري تصميم المعهد وفق أحدث التصميمات الهندسية بالتعاون مع وزارة الصحة لخدمة أكثر من 5 ملايين مواطن.

 واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن أخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع والذي يتكون من  6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة، ويضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص جميع الأورام لمختلف الفئات العمرية. 

 ووجه محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الميداني للدفع بنسب إنجاز المشروع وتسريع وتيرة العمل ، مشيراً أن معهد الأورام الجديد سيعمل على إحداث نقلة نوعية كبيرة في مجال القطاع الصحي بالمحافظة لعلاج مرضي الأورام ، مؤكداً حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لنهو المشروع وتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة لعلاج مرضى الأورام .

وخلال جولته ، فاجئ محافظ المنوفية مستشفى حميات منوف للوقوف على مستوى الأداء والانضباط والتأكد من توافر الأطقم الطبية والأدوية اللازمة ومستوي جودة الخدمات ، حيث تفقد المحافظ مكتب الصحة ، حجرة التطعيمات المميكنة ، مبنى العيادات الخارجية ، ووحدة الغسيل الكلوى ، وحدة المناظير ، كما تفقد الصيدلية ( نفقة الدولة ) للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأطلع على كشف النواقص.

 واستمع لشرح تفصيلي عن ألية العمل وحجم المترددين ونوعية الخدمات المقدمة ، وخلال تفقده وجه المحافظ بصرف كراتين مواد غذائية لعمال المستشفى دعماً لهم.

 وأكد تقديم الدعم الكامل للمنظومة الصحية وتوفير كافة الامكانيات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية منوف

