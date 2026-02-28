حبس سيدة وسائق توك توك 15 يوما في قضية فيديو التعدي بالمنوفية

أعلن محامي السيدة التي ظهرت في فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باعتدائها علي سائق توك توك بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، أنه تقرر تجديد حبس السيدة وسائق التوك التوك 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

جاء ذلك علي خلفية التحقيق في الواقعة واستكمال التحريات لمعرفة ملابسات الواقعة.

وكشف محامي السيدة، أن السيدة تم الاعتداء عليها وأصيبت من سائق التوك توك قبل الواقعة بسبب خلافات بينهم علي حضانة نجلها حيث تعدي عليها سائق التوك توك بالة حادة وسط الشارع.

وأكد المحامي أنه طالب بالإفراج عن السيدة حيث أنها مجني عليها ويوجد فيديوهات سابقة عن الواقعة تكشف حجم ما تعرضت له السيدة.

وتداول عدد من الأهالي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يوضح تعدي سيدة علي سائق توك توك بالة حادة اثناء سيرهم في الشارع وأعلنت وزراة الداخلية في بيان رسمي القبض علي كلا الطرفين لخلافات بينهم.