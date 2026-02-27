بسبب سعر لوح زجاج.. ضبط المتهمين بالقاء زجاجة مولوتوف علي محل بالمنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط المتهمين بالقاء زجاجة مولوتوف علي محل زجاج بمركز شبين الكوم.

جاء ذلك عقب تداول فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بقيام اثنين يستقلوا دراجة نارية قاموا بالقاء زجاجة مولوتوف علي واجهة محل زجاج مما أدي إلي اشتعال النيران في واجهة المحل.

وتم القاء القبض علي المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خلاف سابق مع صاحب المحل بسبب سعر لوح زجاجي.

وأكد المتهمين أنهم قرروا الانتقام من صاحب المحل بعد نشوب مشادة كلامية سابقة بينهم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.