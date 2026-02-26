محافظ المنوفية يبدي استياؤه من سوء تنظيم الخدمة بالتأمين الصحي .. ويشدد على حسن معاملة المرضي

فاجئ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عيادة التأمين الصحي بمبني حي غرب شبين الكوم القديم للوقوف على مدى انتظام سير العمل والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين .

حيث تفقد محافظ المنوفية شباك تسجيل بطاقات المرضي ومخزن المستهلك وشباك إستخراج البطاقات الصحية ومكتب الممارس وإستفسر عن نسب المترددين وآلية العمل ، وخلال تفقده لمكتب التحويلات تلاحظ وجود أفراد أمن بمكتب التحويلات يقوموا بتلقي طلبات المرضي وعلي الفور قام المحافظ بتعنيفهم موضحاً ان إختصاصهم هو تأمين المقر فقط وليس إستقبال طلبات المرضي ، كما أبدى المحافظ استياؤه من سوء تنظيم الخدمة وشدد علي ضرورة تكثيف الجهود لتحسين تأدية الخدمات بشكل عام والحد من الزحام .

فيما تفقد محافظ المنوفية الدور الثالث بمني عيادة التأمين الصحي للوقوف علي معوقات التشغيل والمقرر إضافته لمنظومة العمل ، مؤكداً علي ضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة وتلافي كافة الملاحظات من مرافق كهرباء وغيرها تمهيداً لتشغيله ودخوله الخدمة وإستغلال تلك التوسعات بمنظومة العمل بهدف تخفيف الضغط والتكدس علي مجمع عيادات أبو بكر الصديق وتقليل معدلات إنتظار مرضي المترددين علي العيادات الطبية المختلفة والحد من الزحام ، مؤكداً على أن القطاع الصحي ذات أولوية أولى ومباشرة على رأس أجندة العمل للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين .