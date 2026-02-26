ضبط معمل لتصنيع مخللات فاسدة بميت أبو شيخة في المنوفية

شن مجلس مدينة قويسنا في محافظة المنوفية اليوم حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة التموين.

تمكنت الحملة من ضبط معمل لتصنيع المخلل موجود على أرض زراعيه بقرية ميت ابو شيخة وبعد المعاينه تم اكتشاف انها مخللات فاسدة ، وتم غلق المعمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فوراً.

تمت الضبطيه بحضور الدكتورة سهير شرف مدير إدارة تموين قويسنا والدكتور مصطفى صعوان نائب رئيس المدينة و احمد عرفان مسئول الرقابة بادارة تموين قويسنا.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية حرصاً على سلامه المواطنين بشن حملات تموينية مكثفة علي جميع مراكز المحافظة.