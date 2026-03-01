محافظ المنوفية يتفقد محطة صرف صحى بهواش ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز بفيشا الكبرى

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على مستوى معدلات الأداء ونسب التنفيذ وأوجه المعوقات لتذليها وسرعة نهوها للارتقاء بمستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين ، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، المهندس محمد يسري المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، وليد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .

حيث تفقد محافظ المنوفية مشروع صرف صحى بهواش بإستثمارات بلغت 75 مليون جنيه ، واستمع إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي ومكونات المشروع ، والذي يتكون من 2 محطة رفع وشبكات إنحدار وخط طرد ، حيث تم نهو الأعمال المدنية وشبكات الإنحدار بنسبة 95 % بمحطة الرفع الرئيسية ، فيما جاري تنفيذ شبكات الإنحدار وخط الطرد بنسبة 95 % بمحطة الرفع الفرعية .

ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال لمضاعفة نسب الإنجاز تمهيداً لتشغيلها ودخولها الخدمة ، مكلفاً بإعداد تقرير شامل وحصر كافة محطات الصرف الصحي بنطاق المحافظة المتجاوز نسبة تنفيذها 85 % للوقوف علي المعوقات بها والدفع بمعدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تنفيذ المراحل النهائية لمحطة إزالة الحديد والمنجنيز بفيشا الكبري ، بإستثمارات 22 مليون جنيه ، وإستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الموقف الحالي للمحطة ، حيث جاري تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 92 % والأعمال الكهرميكانيكة بنسبة 87 % وتهدف المحطة الي تحسين جودة المياه وزيادة الضغوط داخل الشبكات لتوفير خدمة أكثر إستقراراً ، فضلاً عن أخذ عينات المياه ومتابعتها بشكل منتظم لضمان توفير مياه نقية لكافة المواطنين .

وأكد محافظ المنوفية علي أهمية الإلتزام بأعلي معايير الجودة والسلامة في التنفيذ ، مشيراً الي متابعته المباشرة لمشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وتقديم كافة أوجه سبل الدعم الممكنة واتخاذ إجراءات وحول فورية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل التحديات لسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة وفق البرامج الزمنية المقررة كونه قطاع حيوي ومن الخدمات الاكثر حيوية المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.