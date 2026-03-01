قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
محافظات

محافظ المنوفية يتفقد محطة صرف صحى بهواش ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز بفيشا الكبرى

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على مستوى معدلات الأداء ونسب التنفيذ وأوجه المعوقات لتذليها وسرعة نهوها للارتقاء بمستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين ، جاء ذلك بحضور  محمد موسي نائب المحافظ ، المهندس محمد يسري المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ،  وليد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .

حيث تفقد محافظ المنوفية مشروع صرف صحى بهواش  بإستثمارات بلغت 75 مليون جنيه ، واستمع إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي ومكونات المشروع ، والذي يتكون من 2 محطة رفع وشبكات إنحدار وخط طرد ، حيث تم نهو الأعمال المدنية وشبكات الإنحدار بنسبة 95 % بمحطة الرفع الرئيسية  ، فيما جاري تنفيذ شبكات الإنحدار وخط الطرد بنسبة 95 % بمحطة الرفع الفرعية .

ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال لمضاعفة نسب الإنجاز تمهيداً لتشغيلها ودخولها الخدمة ، مكلفاً بإعداد تقرير شامل وحصر كافة محطات الصرف الصحي بنطاق المحافظة المتجاوز نسبة تنفيذها 85 % للوقوف علي المعوقات بها والدفع بمعدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تنفيذ المراحل النهائية لمحطة إزالة الحديد والمنجنيز بفيشا الكبري ، بإستثمارات 22 مليون جنيه ، وإستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الموقف الحالي للمحطة ، حيث جاري تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 92 % والأعمال الكهرميكانيكة بنسبة 87 % وتهدف المحطة الي تحسين جودة المياه وزيادة الضغوط داخل الشبكات لتوفير خدمة أكثر إستقراراً ، فضلاً عن أخذ عينات المياه ومتابعتها بشكل منتظم لضمان توفير مياه نقية لكافة المواطنين .

وأكد محافظ المنوفية علي أهمية الإلتزام بأعلي معايير الجودة والسلامة في التنفيذ ، مشيراً الي متابعته المباشرة لمشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وتقديم كافة أوجه سبل الدعم الممكنة واتخاذ إجراءات وحول فورية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل التحديات لسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة وفق البرامج الزمنية المقررة كونه قطاع حيوي ومن الخدمات الاكثر حيوية المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

محافظة المنوفية المنوفية جولة تفقدية اخبار محافظة المنوفية الصرف الصحي

