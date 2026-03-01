سؤال اليوم الـ11 في “نورانيات قرآنية”.. فرصة جديدة للفوز برحلة عمرة

كشف الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، عن سؤال اليوم الحادي عشر من شهر رمضان ضمن مسابقة برنامج نورانيات قرآنية، المذاع على قناة صدى البلد.

مسابقة رمضانية يومية

ويأتي البرنامج في إطار مسابقة رمضانية يومية تتيح للمشاهدين فرصة المشاركة والإجابة عن سؤال قرآني، مع تقديم جوائز مميزة للفائزين طوال الشهر الكريم.

نص سؤال اليوم 11 من رمضان:



آية تدل على اعتراض قوم أحد الأنبياء عليه، مع اعترافهم له بصفات طيبة… فما هي؟

الآية 32 من سورة هود

الآية 62 من سورة هود

الآية 53 من سورة هود

الآية 87 من سورة هود

ويمكن للراغبين في المشاركة الدخول عبر الرابط المخصص للمسابقة، وكتابة الإجابة مع تسجيل الاسم بالكامل ورقم الهاتف، للدخول في السحب اليومي.

وتمنح المسابقة فرصة الفوز بإحدى رحلتي عمرة يوميًا، بإجمالي 60 فائزًا طوال شهر رمضان، وذلك وفق إخطار حماية المستهلك رقم 99 لسنة 2026.