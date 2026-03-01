قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لمعرفة نسب إنجاز ملفات التصالح ... صور

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز منوف للوقوف على معدلات الأداء لدفع وتيرة العمل وتذليل العقبات والمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها محمد موسي نائب المحافظ ،  وليد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، اللواء وليد هلال مستشار المحافظ لشئون البيئة ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية . 

 تفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي  واستفسر عن ألية العمل ونسب الإنجاز بملف التصالح ، وآليات تقديم الخدمات وتوزيع المهام ومراحل استقبال طلبات المواطنين والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ومدى الالتزام بتطبيق خطة الدولة لميكنة الخدمات الحكومية بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء وتقليل زمن انتظار المواطنين لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة ، كما استفسر  المحافظ من مديرة المركز عن حجم القوى البشرية ، موجهاً بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة وتبسيط كافة الإجراءات أمام المواطنين وفقاً للضوابط والقوانين وإنهاء كافة الملفات المتبقية بملف التصالح تحقيقاً للصالح العام .

وتابع محافظ المنوفية مقر الحملة الميكانيكة للوقوف على الجاهزية الكاملة للمعدات والكفاءة الفنية للمعدات لضمان تنفيذ المهام المطلوبة على أكمل وجه ، حيث تضم الحملة 198 معدة لدعم منظومة النظافة والإنارة ورفع الإشغالات والتدخلات السريعة في حالات الطوارئ ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بوضع خطة متكاملة لتوزيع المعدات بنطاق الوحدات القروية حسب الإحتياجات الفعلية وتادية المهام ، مشدداً علي ضرورة إجراء الصيانة الدورية لكافة المعدات ومراجعة كفاءتها أول بأول وتعظيم الإستفادة القصوي من الإمكانات المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع .

كما شملت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية مصنع تدوير القمامة  على مساحة 8 أفدنة ، وأطمئن على كفاءة المعدات المستخدمة وعملية رفع التراكمات ومراحل التشغيل بدءً من مرحلة إستقبال القمامة والفرم مروراً بمرحلة الفرز وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية وصولاً بمرحلة لمرحلة إنتاج السماد العضوي ، موجهاً رئيس المدينة برفع الكهنة المتواجدة داخل المصنع وامام المدخل وسرعة نهو إجراءات التكهين والإفادة بهذا الشأن .

فيما تفقد محافظ المنوفية مستجدات موقف منوف النموذجي علي مساحة 2200 م2 ، بطاقة 34 باكية ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية للوقوف على معوقات التشغيل وسبل تذليل المعوقات ، ووجه المحافظ مدير هيئة الأبنية التعليمية بإستغلال المساحات المتواجدة بالموقف لزيادة عدد الباكيات وإستيعاب عدد أكبر من السيارات تمهيداً لتشغيله وبما يساهم في تعزيز السيولة المرورية بالمدينة وتحسين جودة الخدمات .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية منوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

فريق الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية

«الصندوق العربي» يفتتح قسمي أمراض القلب وطب القلب الرياضي بزنزبار

بولندا تصدر تحذيرا من السفر إلى 7 دول بالشرق الأوسط

بولندا تصدر تحذيرا من السفر إلى 7 دول بالشرق الأوسط

أرشيفية

الأردن يفعل خطة الطوارئ في قطاع الطاقة بعد توقف إمدادات الغاز

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد