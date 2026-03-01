محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لمعرفة نسب إنجاز ملفات التصالح ... صور

تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز منوف للوقوف على معدلات الأداء لدفع وتيرة العمل وتذليل العقبات والمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها محمد موسي نائب المحافظ ، وليد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، اللواء وليد هلال مستشار المحافظ لشئون البيئة ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية .

تفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي واستفسر عن ألية العمل ونسب الإنجاز بملف التصالح ، وآليات تقديم الخدمات وتوزيع المهام ومراحل استقبال طلبات المواطنين والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ومدى الالتزام بتطبيق خطة الدولة لميكنة الخدمات الحكومية بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء وتقليل زمن انتظار المواطنين لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة ، كما استفسر المحافظ من مديرة المركز عن حجم القوى البشرية ، موجهاً بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة وتبسيط كافة الإجراءات أمام المواطنين وفقاً للضوابط والقوانين وإنهاء كافة الملفات المتبقية بملف التصالح تحقيقاً للصالح العام .

وتابع محافظ المنوفية مقر الحملة الميكانيكة للوقوف على الجاهزية الكاملة للمعدات والكفاءة الفنية للمعدات لضمان تنفيذ المهام المطلوبة على أكمل وجه ، حيث تضم الحملة 198 معدة لدعم منظومة النظافة والإنارة ورفع الإشغالات والتدخلات السريعة في حالات الطوارئ ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بوضع خطة متكاملة لتوزيع المعدات بنطاق الوحدات القروية حسب الإحتياجات الفعلية وتادية المهام ، مشدداً علي ضرورة إجراء الصيانة الدورية لكافة المعدات ومراجعة كفاءتها أول بأول وتعظيم الإستفادة القصوي من الإمكانات المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع .

كما شملت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية مصنع تدوير القمامة على مساحة 8 أفدنة ، وأطمئن على كفاءة المعدات المستخدمة وعملية رفع التراكمات ومراحل التشغيل بدءً من مرحلة إستقبال القمامة والفرم مروراً بمرحلة الفرز وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية وصولاً بمرحلة لمرحلة إنتاج السماد العضوي ، موجهاً رئيس المدينة برفع الكهنة المتواجدة داخل المصنع وامام المدخل وسرعة نهو إجراءات التكهين والإفادة بهذا الشأن .

فيما تفقد محافظ المنوفية مستجدات موقف منوف النموذجي علي مساحة 2200 م2 ، بطاقة 34 باكية ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية للوقوف على معوقات التشغيل وسبل تذليل المعوقات ، ووجه المحافظ مدير هيئة الأبنية التعليمية بإستغلال المساحات المتواجدة بالموقف لزيادة عدد الباكيات وإستيعاب عدد أكبر من السيارات تمهيداً لتشغيله وبما يساهم في تعزيز السيولة المرورية بالمدينة وتحسين جودة الخدمات .