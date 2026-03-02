قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

خلّص عليه غدر .. تفاصيل محاكمة قاتل صديقه بالمنوفية لخلاف على أجرة توك توك

والدة المجني عليه
والدة المجني عليه
كتبت مروة فاضل

زغاريد وفرحة كبيرة بين اسرة المجني عليه بالمنوفية عقب الحكم على المتهم بقتل نجلهم بالمؤبد.

السجن المؤبد

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية، حكما بالسجن المؤبد لقاتل صديقه بالمفك بشبين الكوم بسبب الخلاف علي 200 جنيه.

والدة المجني عليه

واطلقت والدة المجني عليه الزغاريد أمام محكمة شبين الكوم عقب الحكم علي المتهم بقتل نجلها. 

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلي شهر أكتوبر الماضي عندما تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا بمصرع سائق توك توك بمفك علي يد زميله. 

بالانتقال تم ضبط المتهم وتبين نشوب مشاجرة بينهم قام على إثرها المتهم بضرب صديقه بمفك أدي إلي كسر بالجمجمة وقطع شرايين بالمخ ووفاته بعد احتجازه بالعناية المركزة. 

وقالت والدة المجني عليه إبراهيم، ان حدث خلاف بين نجلها وصديقه كريم بسبب أجرة التوك التوك 200 جنيه وبعد ذلك تربص له المتهم وافتعل مشاجرة بينهم وقام بقتل نجلها بمفك وتم احتجازه بالعناية المركزة حتي وفاته. 

وطالبت الأم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم ليعود حق نجلها. 

المنوفية غدر بصديقة قتل صديقة السجن المؤبد

