استمرار شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المخابز بالمراكز والمدن في المنوفية

كلف اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية ومواصلة الحملات الرقابية المكثفة والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والغذائية.

تواصل الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين شن حملاتها التفتيشية المفاجئة اليومية لإحكام الرقابة والسيطرة على الاسواق تحقيقاً للصالح العام.

حيث شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن الشهداء وأشمون وتلا حملات تموينية على المخابز البلدية بنواحي دنشواي ودناصور ، أسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفات تنوعت ما بين نقص وزن ، عدم نظافة ، عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات.

كما تم شن حملة تموينية على المخابز البلدية بناحية صفط جدام بمركز ومدينة تلا ، أسفرت عن تحرير 7 محاضر تموينية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة مكثفة على عدد من المخابز البلدية للتأكد من إنتظام سير العمل ومدى تأدية الخدمة بالشكل المطلوب ، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تستهدف الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.