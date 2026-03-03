قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: انسحابي من اتفاق أوباما منع إيران من امتلاك سلاح نووي
قفزة حادة في أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا بعد إغلاق مراكز الطيران الخليجية
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2026 في جميع محافظات مصر
كندا.. سفارة جديدة تغلق أبوابها في السعودية
الخارجية الأمريكية تأمر بإجلاء موظفيها من 3 دول إضافية
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
أخبار العالم

أمريكا تطالب موظفيها وأسرهم بمغادرة هذه الدول

أمريكا
أمريكا
محمود نوفل

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها غير المعنيين بالطوارئ وأسرهم مغادرة الأردن والعراق والبحرين وقطر والكويت.

ومنذ قليل، وجهت السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة نداءً عاجلا لجميع موظفيها وأفراد أسرهم بالبقاء في منازلهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر.

فيما أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت عن إغلاق السفارة حتى إشعار آخر وإلغاء المواعيد العادية والطارئة.

من جانبه، ذكر  قوات الحرس الثوري الإيراني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم الثلاثاء، أن الحرس الثوري استهدف قاعدة جوية أمريكية في البحرين.

وجاء في بيان نشرته إرنا : "أعلن الحرس الثوري أن قواته البحرية نفذت هجوماً واسع النطاق بطائرات مسيرة وصواريخ فجراً على القاعدة الجوية الأمريكية في منطقة الشيخ عيسى بالبحرين".

وذكر الحرس الثوري في بيانه أنه أطلق 20 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ، "مدمراً مقر القيادة الرئيسي للقاعدة".

يأتي هذا الهجوم الذي أعلنته طهران بعد أن شن جيشها وابلاً من الصواريخ في أنحاء منطقة الخليج رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي بدأت يوم السبت.

وأفاد أربعة شهود عيان اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجارات ورؤية سحب من الدخان في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تقع السفارات الأجنبية ومساكن الدبلوماسيين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن طائرتين مسيرتين أصابتا السفارة الأمريكية وتسببتا في اندلاع حريق.

وفي قطر، اعترض الجيش صاروخين باليستيين فجر الثلاثاء، حسبما أفادت وزارة الدفاع القطرية، بعد سماع دوي انفجارات قوية في أنحاء الدوحة.
 

