كرواتيا مستعدة لدعم الدول المجاورة المتأثرة بارتفاع تكاليف الطاقة

أكد رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش أن بلاده مستعدة لمساعدة الدول المجاورة التي قد تتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة للأحداث الجارية في الشرق الأوسط.

كما أكد "بلينكوفيتش" في حوار خاص لبرنامج "أوروبا اليوم" بشبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم "الثلاثاء"، أن موقف الاتحاد الأوروبي من أحداث الشرق الأوسط "واضح وموحد للغاية، سنواصل المشاورات.

وأعرب عن اعتقاده بأن جميع البيانات التي صدرت حتى الآن، باستثناء ربما بيان أو بيانين من دولتين عضوتين، كانت واضحة وموحدة للغاية".

وعقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد ظهر الأحد الماضي، صرحت "كايا كالاس" الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في بيان لها بأن الاتحاد يتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة مواطني الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، وحذرت من أن أي تصعيد إضافي قد يهدد المنطقة.

وأدانت مدريد تحديدا الهجمات الإسرائيلية على إيران السبت الماضي وجدد وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس" هذا الموقف.. مصرحا لـ"يورونيوز" بأن "العمل الأحادي" الذي قامت به إسرائيل في إيران "لا يدعمه ميثاق الأمم المتحدة أو القانون الدولي".

ومع ذلك، أكد رئيس وزراء كرواتيا "أندريه بلينكوفيتش" أن دول "الثلاثية" (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) كانت محقة في أخذ زمام المبادرة في هذه القضية نظرا لدورها المحوري في المفاوضات النووية مع إيران.

وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا في وقت متأخر من مساء أمس الأول "الأحد"، حذرت فيه من استعدادها لاتخاذ "تدابير دفاعية لتدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من مصدرها".

وقال "بلينكوفيتش" إن هذا البيان "يجب اعتباره في الأساس بيانات وطنية".. مؤكدا أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد من قبل الدول الـ 27".

وردا على سؤال حول حتمية تغيير النظام في إيران، دعا المسئول الكرواتي إلى "الحذر".. مسلطا الضوء على ما وصفه بـ"ردود الفعل المتباينة للغاية" داخل البلاد، قائلا" إن البعض كان يعرب عن حزنه، والبعض الآخر كان يحتفل".. مؤكدا صعوبة فهم الديناميكيات الداخلية من الخارج.

وأضاف أنه "بالنظر إلى تعقيد النظام الحالي وحجمه، وطول أمده، فإنه من الصعب جدا تقييم الديناميكيات الداخلية لتغيير محتمل للنظام من الخارج، أعتقد أنه ينبغي علينا توخي الحذر لبعض الوقت".

وأثرت الأحداث الجارية في الشرق الأوسط بالفعل على أسعار النفط، التي قفزت في البداية بنحو 8% في بداية تداولات أمس "الاثنين" ثم ارتفعت بنسبة 9ر5% لتصل إلى 00ر71 دولار (60 يورو) للبرميل، وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2ر6% ليصل إلى 38ر77 دولار (66 يورو) للبرميل.

ومن المرجح أن تؤدي حرب طويلة الأمد إلى ارتفاع أسعار أنواع الوقود الأخرى والنفط، وقد يكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمي من خلال زيادة تكاليف الإنتاج الإجمالية.

وصرح "بلينكوفيتش" بأن كرواتيا مستعدة للقيام بدورها في تلبية احتياجات الطاقة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.. مؤكدا أن زغرب جادلت مرارا وتكرارا أمام شركائها، بما في ذلك المجر وسلوفاكيا بضرورة اعتبار خط أنابيب البحر الأدرياتيكي طريق إمداد رئيسيا، وليس ثانويا.

ويبلغ حجم الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب، الذي يربط ميناء أوميشالي الكرواتي بمصافي التكرير في ساجالومباتا وبراتيسلافا، 14 مليون طن من النفط الخام سنويا، بالإضافة إلى 9 ملايين طن إضافية متاحة لمصفاة بانشيفو الصربية.

واختتم قائلا إن خط الأنابيب "موثوق" و"يعمل بكامل طاقته" و"لا يثير مسألة تكاليف النقل"، مضيفا أن خط الأنابيب "أرخص بثلاث مرات من حيث تكاليف النقل من دروجبا، وفقا لتقييمنا".