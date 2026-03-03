قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولية للطاقة الذرية تؤكد تضرر مباني محطة تخصيب الوقود النووي بنطنز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يدفع ثمنا باهظا على هجماته
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
أصل الحكاية

منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف

ولاء خنيزي

في إطار استعدادات الدولة لشهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف منحة دعم إضافي بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة، وذلك عن شهري مارس وأبريل 2026، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة أن قيمة المنحة تُصرف في صورة سلع تموينية من القائمة المعتمدة، مع منح المواطنين مرونة كاملة في آلية الصرف، حيث يمكن تقسيم المبلغ على عدة مرات خلال الشهر، بحد أقصى أربع دفعات، بدلًا من صرفه دفعة واحدة، بما يتيح للأسر تنظيم احتياجاتها وفق أولوياتها.

السلع المتاحة ضمن المنحة

تشمل الحدود القصوى للسلع الأساسية التي يمكن صرفها شهريًا:

  • 4 كيلو سكر
  • 3 زجاجات زيت
  • 6 أكياس مكرونة
  • 3 كيلو أرز

كما يمكن استكمال قيمة المنحة المتبقية بشراء سلع أخرى مدرجة ضمن قائمة السلع التموينية، وفق رغبة المواطن واحتياجات أسرته.

منافذ الصرف وانتظام المنظومة

يتم صرف المنحة من خلال شبكة واسعة تضم نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل بدالي التموين، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى منافذ شركات الجملة. وأكدت الوزارة انتظام عمل ماكينات الصرف وأنظمة البطاقات التموينية، مع متابعة يومية لضمان توافر السلع وعدم وجود معوقات تقنية تعطل عملية الصرف.

آلية إخطار المستحقين

وأوضحت الوزارة أن نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، تمثل ما يقرب من 25 مليون مواطن، تستفيد من هذه المنحة. ويتم إخطار المستحقين من خلال إرسال رسالة نصية (SMS) إلى رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة، إلى جانب ظهور إشعار على بون صرف الخبز المدعم يفيد باستحقاق الدعم الإضافي.

مد ساعات العمل خلال رمضان

وبدأ صرف المنحة اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، مع توجيه بمد ساعات العمل في منافذ التموين لمدة ثلاث ساعات إضافية يوميًا خلال شهري مارس وأبريل، لتعمل من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، في خطوة تستهدف تقليل التكدس وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم خلال الشهر الكريم.

