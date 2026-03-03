منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف

في إطار استعدادات الدولة لشهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف منحة دعم إضافي بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة، وذلك عن شهري مارس وأبريل 2026، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة أن قيمة المنحة تُصرف في صورة سلع تموينية من القائمة المعتمدة، مع منح المواطنين مرونة كاملة في آلية الصرف، حيث يمكن تقسيم المبلغ على عدة مرات خلال الشهر، بحد أقصى أربع دفعات، بدلًا من صرفه دفعة واحدة، بما يتيح للأسر تنظيم احتياجاتها وفق أولوياتها.

السلع المتاحة ضمن المنحة

تشمل الحدود القصوى للسلع الأساسية التي يمكن صرفها شهريًا:

4 كيلو سكر

3 زجاجات زيت

6 أكياس مكرونة

3 كيلو أرز

كما يمكن استكمال قيمة المنحة المتبقية بشراء سلع أخرى مدرجة ضمن قائمة السلع التموينية، وفق رغبة المواطن واحتياجات أسرته.

منافذ الصرف وانتظام المنظومة

يتم صرف المنحة من خلال شبكة واسعة تضم نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل بدالي التموين، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى منافذ شركات الجملة. وأكدت الوزارة انتظام عمل ماكينات الصرف وأنظمة البطاقات التموينية، مع متابعة يومية لضمان توافر السلع وعدم وجود معوقات تقنية تعطل عملية الصرف.

آلية إخطار المستحقين

وأوضحت الوزارة أن نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، تمثل ما يقرب من 25 مليون مواطن، تستفيد من هذه المنحة. ويتم إخطار المستحقين من خلال إرسال رسالة نصية (SMS) إلى رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة، إلى جانب ظهور إشعار على بون صرف الخبز المدعم يفيد باستحقاق الدعم الإضافي.

مد ساعات العمل خلال رمضان

وبدأ صرف المنحة اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، مع توجيه بمد ساعات العمل في منافذ التموين لمدة ثلاث ساعات إضافية يوميًا خلال شهري مارس وأبريل، لتعمل من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، في خطوة تستهدف تقليل التكدس وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم خلال الشهر الكريم.