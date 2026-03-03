موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2026 في جميع محافظات مصر

موعد أذان المغرب.. مع إشراقة شمس اليوم الثلاثاء، الموافق الثالث عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا والثالث من شهر مارس لعام 2026 ميلاديًا، تتصاعد معدلات البحث بشكل مكثف من قبل الملايين في شتى ربوع مصر للوقوف على التوقيت الدقيق لموعد الإفطار.

ويمثل موعد أذان المغرب اللحظة الأكثر انتظارًا لدى الصائمين، حيث يجتمع الأهل والأحباب حول مائدة الإفطار بعد يوم من الصيام والعبادة.

وفي إطار حرصنا على تقديم خدمة إخبارية ومعلوماتية متكاملة، نستعرض معكم في هذا التقرير التفصيلي كافة مواعيد الصلاة ومواقيت الإفطار في المحافظات والمدن المصرية الرئيسية، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، تيسيرًا على المواطنين في تنظيم أوقاتهم وعباداتهم خلال هذا اليوم المبارك.

أولاً: مواعيد الصلاة وموقيت الإفطار في محافظة القاهرة

تعتبر العاصمة القاهرة هي المرجع الأساسي للكثيرين، ويحين موعد الإفطار بها اليوم في تمام الساعة الخامسة وخمس وخمسين دقيقة مساءً، وإليكم المواقيت الكاملة:

موعد صلاة الفجر: 4:52 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 12:07 مساءً.

موعد صلاة العصر: 3:26 مساءً.

موعد صلاة المغرب (وقت الإفطار): 5:55 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 7:12 مساءً.

ثانياً: مواعيد الصلاة وموقيت الإفطار في محافظة الإسكندرية

عروس البحر المتوسط تشهد تأخرًا طفيفًا في المواعيد مقارنة بالعاصمة، حيث يأتي موعد أذان المغرب كما يلي:

وقت صلاة الفجر: 5:57 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 12:12 مساءً.

موعد صلاة العصر: 3:31 مساءً.

موعد صلاة المغرب (وقت الإفطار): 6:00 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 7:18 مساءً.

ثالثاً: مواعيد الصلاة وموقيت الإفطار في محافظة الإسماعيلية

تعد الإسماعيلية من المدن التي يسبق فيها أذان المغرب العاصمة بدقائق معدودة، وجاءت مواعيدها كالتالي:

وقت صلاة الفجر: 4:48 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 12:03 مساءً.

موعد صلاة العصر: 3:22 مساءً.

موعد صلاة المغرب (وقت الإفطار): 5:51 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 7:09 مساءً.

رابعاً: مواعيد الصلاة وموقيت الإفطار في شرم الشيخ

لمواطني وزوار مدينة السلام شرم الشيخ، إليكم مواقيت الصلاة لليوم الثالث عشر من رمضان:

وقت صلاة الفجر: 4:41 صباحًا.

وقت صلاة الظهر: 11:55 صباحًا.

موعد صلاة العصر: 3:15 مساءً.

وقت صلاة المغرب (وقت الإفطار): 5:44 مساءً.

وقت صلاة العشاء: 7:00 مساءً.

خامساً: مواعيد الصلاة وموقيت الإفطار في محافظة أسوان

أقصى جنوب مصر، حيث تشرق الشمس وتغرب وفقًا لإحداثيات جغرافية تميزها، وجاءت المواعيد بها كالآتي:

وقت صلاة الفجر: 4:47 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 12:00 مساءً.

موعد صلاة العصر: 3:22 مساءً.

موعد صلاة المغرب (وقت الإفطار): 5:52 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 7:05 مساءً.