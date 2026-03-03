مطار الغردقة يستقبل 102 رحلة دولية تقل نحو 26 ألف سائح اليوم

يشهد مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، حركة وصول مكثفة مع استقبال 102 رحلة طيران دولية منتظمة وشارتر قادمة من عدد من المطارات الأوروبية وروسيا، وعلى متنها نحو 26 ألف سائح من مختلف الجنسيات، بحسب جداول التشغيل.

وتصدرت ألمانيا وروسيا وبريطانيا قائمة أكثر الجنسيات وصولًا إلى المدينة، في مؤشر يعكس استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى منتجعات البحر الأحمر خلال الموسم الحالي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع نسب الإشغال السياحي بفنادق الغردقة ومرسى علم، مدعومًا بزيادة أعداد الرحلات المباشرة من الأسواق السياحية الرئيسية، في إطار جهود وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني لتعزيز الربط الجوي مع المقاصد المصرية، من خلال التعاون مع شركات الطيران الدولية وتقديم حوافز تشغيلية لدعم حركة السفر.

من جانبه، أكد عصام علي، الخبير السياحي، أن معدلات التشغيل الحالية تعكس مؤشرات إيجابية لموسم سياحي قوي، لافتًا إلى أن الإقبال الأوروبي المتزايد على مدن البحر الأحمر يرتبط بتحسن الأحوال الجوية واستمرار الحملات الترويجية التي تنفذها وزارة السياحة بالتعاون مع كبرى شركات السياحة في أوروبا وروسيا.

وأشار إلى أن استقرار الحركة الجوية وزيادة السعة المقعدية يعززان فرص استمرار النمو في أعداد السائحين الوافدين خلال الفترة المقبلة.