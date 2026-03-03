ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

الكبد ليس مجرد عضو عادي في الجسم، بل هو مصنع كيميائي متكامل يعمل على مدار الساعة. مسؤول عن تنظيم السكر في الدم، تخزين الطاقة، تكسير الدهون، تصنيع البروتينات، والتخلص من السموم.

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟

لذلك يتساءل كثيرون: ماذا يحدث لهذا العضو الحيوي عندما نصوم 30 يومًا متتالية في رمضان؟ وهل الصيام مفيد له فعلًا أم يمثل عبئًا إضافيًا؟

الكبد ومحطات الطاقة أثناء الصيام

قال الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الكلى من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه في الساعات الأولى من الصيام، يعتمد الجسم على الجلوكوز الموجود في الدم. وعندما ينخفض مستواه، يتدخل الكبد سريعًا ويبدأ في تكسير مخزونه من الجليكوجين، وهو الشكل الذي يخزن به السكر، للحفاظ على توازن مستوى الجلوكوز ومنع الشعور بالهبوط.

عادةً ينفد مخزون الجليكوجين بعد 8 إلى 12 ساعة تقريبًا، وهنا يدخل الجسم مرحلة جديدة أكثر أهمية، إذ يبدأ في الاعتماد على الدهون كمصدر رئيسي للطاقة. يقوم الكبد بتكسير الدهون وتحويلها إلى أجسام كيتونية يستخدمها الجسم والدماغ كوقود بديل. هذه المرحلة تعتبر نقطة تحول أيضي مهمة، وقد ترتبط بتحسن حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر.

هل الصيام فرصة لراحة الكبد؟

رغم أن الكبد لا “ينام” أبدًا، فإن تقليل عدد الوجبات خلال اليوم يمنحه فرصة لتنظيم عملياته الأيضية بشكل أكثر كفاءة. بعض الدراسات تشير إلى أن الصيام المتوازن قد يساهم في:

تقليل الدهون المتراكمة على الكبد، خاصة في حالات الكبد الدهني البسيطة

تحسين مؤشرات وظائف الكبد في التحاليل

تقليل الالتهابات المرتبطة بزيادة الوزن ومقاومة الإنسولين

لكن هذه الفوائد لا تتحقق تلقائيًا. فهي مرتبطة بنوعية الطعام بعد الإفطار والسحور. إذا تحوّل الصيام إلى إفراط ليلي في السكريات والمقليات، فإن الفائدة قد تنقلب إلى عبء.

ماذا يحدث للكبد عند الإفراط بعد الإفطار؟

بعد ساعات طويلة من الامتناع عن الطعام، يكون الجسم في حالة استعداد لاستقبال الطاقة. تناول كميات كبيرة من الحلويات والدهون دفعة واحدة يسبب ارتفاعًا حادًا في مستوى السكر والدهون في الدم، ما يضع ضغطًا مفاجئًا على الكبد ليقوم بعمليات التمثيل الغذائي والتخزين.

تكرار هذا النمط يوميًا طوال 30 يومًا قد يؤدي إلى زيادة تراكم الدهون داخل خلايا الكبد بدل تقليلها، خصوصًا لدى من يعانون أصلًا من السمنة أو قلة الحركة. وهنا تتحول فرصة التحسن إلى خطر صامت.

ماذا عن مرضى الكبد الدهني؟

في الحالات البسيطة من الكبد الدهني غير الكحولي، قد يكون الصيام المصحوب بنظام غذائي معتدل فرصة جيدة لتحسين الحالة، خاصة إذا ترافق مع فقدان وزن تدريجي. تقليل السكريات والمخبوزات البيضاء وزيادة الخضروات والبروتينات الخفيفة يساعد الكبد على استعادة توازنه.

أما في حالات التليف أو الالتهاب الكبدي المتقدم، فالأمر يختلف تمامًا. الصيام قد لا يكون مناسبًا لبعض المرضى، ويجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة بشكل فردي، لأن قدرة الكبد على تنظيم السكر والطاقة قد تكون محدودة.

هل الصيام “ينظف” الكبد من السموم؟

من أكثر المفاهيم شيوعًا أن الصيام يعمل كعملية “ديتوكس” أو تنظيف شامل للكبد. علميًا، الكبد يقوم بإزالة السموم باستمرار، سواء كنا صائمين أم لا. لا توجد آلية سحرية تحدث فقط في رمضان. لكن ما يحدث فعليًا هو أن تقليل الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة يخفف العبء اليومي عن الكبد، فيؤدي وظيفته بكفاءة أعلى.

بمعنى آخر، الصيام لا يخلق وظيفة جديدة للكبد، لكنه قد يمنحه ظروفًا أفضل للعمل إذا كان النظام الغذائي صحيًا.

ماذا يحدث بعد 30 يومًا؟

إذا كان الصيام متوازنًا، مع وجبات معتدلة ونشاط بدني خفيف، فقد يلاحظ الشخص تحسنًا في الوزن، ومستوى السكر، وربما في نتائج تحاليل وظائف الكبد. أما إذا ارتبط الشهر بعادات غذائية خاطئة وسهر طويل وقلة حركة، فقد لا يختلف الوضع كثيرًا عن أي شهر آخر.