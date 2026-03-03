ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، برد "قريب" على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية لدى الرياض.

وقال ترامب لشبكة نيوز نيشن الأمريكية، إن الرد على الهجوم ‌الذي ‌استهدف السفارة الأمريكية في الرياض وعلى مقتل ‌جنود أمريكيين خلال ‌الصراع مع إيران "سيعرف قريبا".

وأكد الرئيس ترامب ، أن الرد سيتضح قريباً، مضيفاً أن التدخل البري غير مرجح.”

وفيما يتعلق بتحقيق أهدافه في إيران، قال الرئيس الأمريكي إنها مسألة وقت لا أكثر، موضحا :” أعلم الكثير، وسأعلم يقيناً متى يتحقق ذلك. لقد اقتربنا جداً. نحن نلحق بهم أضراراً جسيمة، ونؤخرهم كثيراً".

ووصف العمليات بأنها "تسير بوتيرة أسرع من المخطط لها"، مشيراً إلى الأضرار التي لحقت بالأسلحة النووية والصواريخ.

وعندما سُئل عن الجهة التي تسيطر على إيران حالياً، أجاب ترامب لقناة نيوز نيشن: "ستعرفون ذلك قريباً جداً".

وعما إذا كان قلقاً بشأن الهجمات على المواقع الأمريكية أو على الأراضي الأمريكية، قال الرئيس ترامب: "لا، إنه جزء من الحرب. إنه جزء من الحرب، هذه هي الحقيقة".

وأفادت تقارير إخبارية أن السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين مما أدى إلى حريق محدود وبعض ‌الأضرار المادية.

وأوصت السفارة الأمريكية في السعودية، مواطنيها بالبقاء في منازلهم في الرياض وجدة والظهران، وقيدت السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة.