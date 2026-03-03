محافظ أسيوط يتفقد محيط موقفي نزلة عبداللاه والأزهر لحل الاختناقات المرورية

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة بعدد من شوارع مدينة أسيوط، ركز خلالها على المنطقة المحيطة بموقفي سيارات الأجرة بنزلة عبد اللاه والأزهر، في إطار التحرك العاجل لبحث حلول عملية للاختناقات المرورية المتكررة وتحقيق السيولة والانضباط في تلك المناطق الحيوية.

رافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، ومصطفى حلمي مدير إدارة المتابعة الميدانية، والدكتور يحيى أبو رحمة نائب رئيس حي شرق، ووليد فاروق نائب مدير إدارة المواقف.

وشملت الجولة، المرور ميدانياً لمتابعة طبيعة الحركة المرورية على أرض الواقع، ورصد تمركز سيارات السرفيس وخطوط السير، إلى جانب الاستماع لعدد من المواطنين والسائقين بشأن أبرز المشكلات القائمة.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تتعامل مع ملف المرور باعتباره أولوية يومية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة وضع حلول تنظيمية واضحة تمنع التكدسات العشوائية بالطريق العام وتعيد الانضباط إلى محيط المواقف والشوارع المؤدية إليها.

ووجه بدراسة عدد من المقترحات الفنية التي طُرحت خلال الجولة، مع إعداد تصور متكامل لإعادة تنظيم الحركة المرورية بما يحقق أعلى معدلات الانسيابية، ويراعي التخطيط الحضاري للمنطقة، على أن يتم التنسيق الكامل مع إدارة المرور وكافة الجهات المعنية للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ الفوري.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات تنظيمية ملموسة على الأرض، تشمل إعادة توزيع أماكن الانتظار، وضبط مسارات خطوط السير، ووضع آليات رقابية مستمرة لضمان الالتزام، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة التنفيذ واتخاذ قرارات حاسمة تعيد النظام للشارع الأسيوطي.

كان المحافظ قد ناقش في اجتماع سابق آليات إعداد تصور هندسي متكامل لتطوير عدد من الميادين والمحاور المرورية ذات الكثافات المرتفعة، مع التركيز على إعادة تخطيط المداخل والمخارج وتنظيم مسارات الحركة، بما يسهم في الحد من الاختناقات المرورية، خاصة خلال أوقات الذروة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.