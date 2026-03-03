قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعاشر من رمضان
محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محيط موقفي نزلة عبداللاه والأزهر لحل الاختناقات المرورية

إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة بعدد من شوارع مدينة أسيوط، ركز خلالها على المنطقة المحيطة بموقفي سيارات الأجرة بنزلة عبد اللاه والأزهر، في إطار التحرك العاجل لبحث حلول عملية للاختناقات المرورية المتكررة وتحقيق السيولة والانضباط في تلك المناطق الحيوية.

رافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، ومصطفى حلمي مدير إدارة المتابعة الميدانية، والدكتور يحيى أبو رحمة نائب رئيس حي شرق، ووليد فاروق نائب مدير إدارة المواقف.

وشملت الجولة، المرور ميدانياً لمتابعة طبيعة الحركة المرورية على أرض الواقع، ورصد تمركز سيارات السرفيس وخطوط السير، إلى جانب الاستماع لعدد من المواطنين والسائقين بشأن أبرز المشكلات القائمة.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تتعامل مع ملف المرور باعتباره أولوية يومية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة وضع حلول تنظيمية واضحة تمنع التكدسات العشوائية بالطريق العام وتعيد الانضباط إلى محيط المواقف والشوارع المؤدية إليها.

ووجه بدراسة عدد من المقترحات الفنية التي طُرحت خلال الجولة، مع إعداد تصور متكامل لإعادة تنظيم الحركة المرورية بما يحقق أعلى معدلات الانسيابية، ويراعي التخطيط الحضاري للمنطقة، على أن يتم التنسيق الكامل مع إدارة المرور وكافة الجهات المعنية للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ الفوري.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات تنظيمية ملموسة على الأرض، تشمل إعادة توزيع أماكن الانتظار، وضبط مسارات خطوط السير، ووضع آليات رقابية مستمرة لضمان الالتزام، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة التنفيذ واتخاذ قرارات حاسمة تعيد النظام للشارع الأسيوطي.

كان المحافظ قد ناقش في اجتماع سابق آليات إعداد تصور هندسي متكامل لتطوير عدد من الميادين والمحاور المرورية ذات الكثافات المرتفعة، مع التركيز على إعادة تخطيط المداخل والمخارج وتنظيم مسارات الحركة، بما يسهم في الحد من الاختناقات المرورية، خاصة خلال أوقات الذروة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

أسيوط محافظ أسيوط شوارع مدينة أسيوط سيارات الأجرة سيارات السرفيس الحركة المرورية

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

ترشيحاتنا

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

