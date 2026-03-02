قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يختبر مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة أثناء جولته بقنا|صور
موعد مباراة الزمالك والإتحاد فى الدوري المصري القنوات الناقلة
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: أندية السكان بمراكز الشباب منصة فاعلة لبناء وعي النشء والشباب بقضايا الصحة والسكان

فعاليات "أندية السكان" بمراكز شباب أسيوط
فعاليات "أندية السكان" بمراكز شباب أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف السكان والصحة الإنجابية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في بناء الإنسان المصري، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مديرية الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات "أندية السكان" بمراكز شباب المحافظة، لرفع الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية، وترسيخ مفاهيم صحيحة لدى النشء والشباب.

جاء ذلك على خلفية تنظيم مديرية الشباب والرياضة بأسيوط برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، فعاليات "أندية السكان"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومؤسسة "اتجاه"، تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

استهدفت الفعاليات عدداً من مراكز الشباب بمختلف مراكز المحافظة، من بينها بانوب، والبورة، والقوصية، والزاربي، وبني زيد، ومنفلوط، حيث تم تنفيذ جلسات نظرية ورياضية تفاعلية تناولت موضوعات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال، وصحة المراهقين، وختان الإناث، إلى جانب عرض أفلام توعوية قصيرة بعنوان "ورقة توت" و"عصافير للبيع".

حيث يعتمد المشروع على حزمة متنوعة من الأنشطة التفاعلية، تشمل الفعاليات الرياضية، وجلسات الغناء، والعروض المسرحية، بما يسهم في جذب الشباب والفتيات للمشاركة الإيجابية، وفتح مساحات آمنة للنقاش حول القضايا السكانية، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات سليمة قائمة على المعرفة والوعي.

وأشار المحافظ إلى أن أندية السكان داخل مراكز الشباب تمثل منصة مهمة لنشر ثقافة الوعي المجتمعي، وتدعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في طاقات الشباب، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، لا سيما فيما يتعلق بمحوري الصحة وبناء الإنسان، مشددًا على ضرورة استمرار تلك المبادرات وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد ممكن من القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم أي مبادرة تسهم في رفع وعي الشباب والفتيات، وبناء جيل أكثر إدراكًا ومسؤولية تجاه قضايا المجتمع، بما ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

أسيوط الصحة الإنجابية بناء الإنسان المصري مديرية الشباب والرياضة أندية السكان القضايا السكانية مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

إيران

مصرع 5 أفراد من الجيش و3 من الحرس الثوري في هجمات على إيران

الزمالك

ناقد رياضي: الروح سر انتصار الزمالك على بيراميدز.. والأهلي هو المستفيد الأكبر| فيديو

الحرب

الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد