محافظ أسيوط: أندية السكان بمراكز الشباب منصة فاعلة لبناء وعي النشء والشباب بقضايا الصحة والسكان

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف السكان والصحة الإنجابية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في بناء الإنسان المصري، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مديرية الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات "أندية السكان" بمراكز شباب المحافظة، لرفع الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية، وترسيخ مفاهيم صحيحة لدى النشء والشباب.

جاء ذلك على خلفية تنظيم مديرية الشباب والرياضة بأسيوط برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، فعاليات "أندية السكان"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومؤسسة "اتجاه"، تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

استهدفت الفعاليات عدداً من مراكز الشباب بمختلف مراكز المحافظة، من بينها بانوب، والبورة، والقوصية، والزاربي، وبني زيد، ومنفلوط، حيث تم تنفيذ جلسات نظرية ورياضية تفاعلية تناولت موضوعات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال، وصحة المراهقين، وختان الإناث، إلى جانب عرض أفلام توعوية قصيرة بعنوان "ورقة توت" و"عصافير للبيع".

حيث يعتمد المشروع على حزمة متنوعة من الأنشطة التفاعلية، تشمل الفعاليات الرياضية، وجلسات الغناء، والعروض المسرحية، بما يسهم في جذب الشباب والفتيات للمشاركة الإيجابية، وفتح مساحات آمنة للنقاش حول القضايا السكانية، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات سليمة قائمة على المعرفة والوعي.

وأشار المحافظ إلى أن أندية السكان داخل مراكز الشباب تمثل منصة مهمة لنشر ثقافة الوعي المجتمعي، وتدعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في طاقات الشباب، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، لا سيما فيما يتعلق بمحوري الصحة وبناء الإنسان، مشددًا على ضرورة استمرار تلك المبادرات وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد ممكن من القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم أي مبادرة تسهم في رفع وعي الشباب والفتيات، وبناء جيل أكثر إدراكًا ومسؤولية تجاه قضايا المجتمع، بما ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.