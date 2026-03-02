قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هشام يكن: الإعلام الرياضي أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
محافظات

محافظ أسيوط خلال حفل إفطار بيت العائلة المصرية: وحدة الصف ركيزة أساسية نحو التنمية

محافظ أسيوط يشارك بيت العائلة المصرية حفل الإفطار الرمضاني الجماعي
محافظ أسيوط يشارك بيت العائلة المصرية حفل الإفطار الرمضاني الجماعي
إيهاب عمر

شارك اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، حفل الإفطار الرمضاني الجماعي الذي نظمته لجنة الطوارئ التنفيذية بهيئة بيت العائلة المصرية بأسيوط، وذلك بقاعة نادى الأطباء على شاطئ الإبراهيمية، بحضور الأنبا ثاؤفيلس رئيس فرع بيت العائلة المصرية بأسيوط، الى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، في إطار تعزيز أواصر التواصل وترسيخ قيم المحبة والتكافل التي يجسدها الشهر الفضيل.

كما شهد حفل الإفطار حضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الله أبو النجا مستشار المحافظ، والمستشار محمد كامل المستشار القانوني للمحافظة، واللواء أحمد حسنى مستشار المحافظة للأمن السيبراني  والأنبا دانيال لطفي الرئيس الشرفي لبيت العائلة بأسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز الأمين العام لفرع أسيوط، والقس عاموس بسطا أمين عام مساعد بيت العائلة، إلى جانب، حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور مرتجي عبدالرؤوف مدير عام الوعظ والإعلام الديني، والقس متاؤس أديب مدير مكتب التنمية الإيبارشي، والأب مرقس يوسف مدير مكتب العدالة والسلام، واللواء فريد الشويخ رئيس لجنة الطوارئ التنفيذية، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، والدكتور أحمد القليعي رئيس لجنة الشباب، وإيهاب ذكرى، ونادر العسال وأحمد الإدفاوي وهاني جلال أعضاء مجلس الأمناء، وعدد من قيادات هيئة بيت العائلة المصرية بالمحافظة، ولجنة الطوارئ التنفيذية.

وخلال حفل الإفطار، قدم محافظ أسيوط، التهنئة لجميع الحضور بشهر رمضان المبارك، معرباً عن سعادته بمشاركة فرع بيت العائلة المصرية بأسيوط الإفطار الجماعي، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين جميع أطياف المجتمع، وخلق أجواء أسرية تعكس الترابط والمحبة بين جميع أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، على أهمية هذه الفعاليات التي تجسد معاني الخير في الشهر الفضيل، وتكريسًا لقيم المحبة والتعاون، وتساهم في تعزيز روابط المجتمع وقيم التضامن والتكافل وتقوية أواصر الإخاء وتوحد النسيج الاجتماعي، داعيًا جميع الجهات، إلى مضاعفة الجهود خلال هذه الفترة، لضمان توفير احتياجات المواطنين، وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية، ما سيسهم في تحقيق التكاتف المجتمعي.

من جانبه، رحب الأنبا ثاؤفيلس رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط، مقدمًا له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه، ومتمنيًا له دوام التوفيق في استكمال مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة مؤكدًا أن بيت العائلة المصرية يمثل نموذجًا وطنيًا راسخًا يجسد روح المحبة والشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد.

وأعرب الشيخ سيد عبد العزيز عن اعتزازه بحضور المحافظ والقيادات التنفيذية، مؤكدًا استمرار جهود الفرع في احتواء أية مشكلات طارئة وتعزيز جسور الثقة بين أطياف المجتمع لافتا إلى أن لجنة الطوارئ التنفيذية تعمل بروح الفريق الواحد لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات، حفاظًا على حالة الانسجام التي تتميز بها المحافظة.

وعلى هامش الإفطار، قدمت فرق الفنون الشعبية فقراتها الفنية التي عكست ثراء التراث المصري الأصيل، حيث تفاعل الحضور مع العروض التي جسدت ملامح الهوية الثقافية والوطنية، وأضفت أجواء من البهجة والاحتفاء بالشهر الكريم، في مشهد أكد أن الثقافة والفن يمثلان جسرًا إضافيًا لتعزيز قيم الانتماء والوحدة.

حفل الإفطار الرمضاني بيت العائلة المصرية بأسيوط الأنبا ثاؤفيلس شهر رمضان المبارك الإفطار الجماعي

