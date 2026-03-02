محافظ أسيوط: ضبط 25 مخالفة خلال حملة مفاجئة على 20 مخبزًا و3 مستودعات بوتاجاز بأبنوب

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار حملات المتابعة الميدانية المكثفة على المخابز ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام الرقابة على السلع المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أية مخالفات.

وأوضح المحافظ أنه بناءً على توجيهاته، قامت حملة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام برئاسة مصطفى حلمي مدير الإدارة، وبمشاركة عضو من إدارة التموين، حيث تم المرور على عدد 20 مخبزًا و3 مستودعات بوتاجاز بقرى ومدينة أبنوب، للوقوف على انتظام العمل والالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية.

وأسفرت الحملة عن رصد 25 مخالفة بالمخابز، شملت غلق عدد 2 مخبز بالأقفال الحديدية دون مبرر، وتحرير 11 محضرًا لنقص وزن الرغيف، و7 مخالفات لعدم النظافة، و3 مخالفات لعدم وجود سجل، إلى جانب 2 مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و2 لعدم وجود لوحة إعلانية توضح بيانات التشغيل والأسعار.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة السلع المدعمة، خاصة ما يتعلق بنقص وزن الخبز أو غلق المخابز دون أسباب قانونية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ في مختلف المراكز والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الكامل، مؤكدًا أن المحافظة تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها وتسعى لتقديم خدمة تليق بأبناء أسيوط.