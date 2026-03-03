قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: انسحابي من اتفاق أوباما منع إيران من امتلاك سلاح نووي
قفزة حادة في أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا بعد إغلاق مراكز الطيران الخليجية
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2026 في جميع محافظات مصر
كندا.. سفارة جديدة تغلق أبوابها في السعودية
الخارجية الأمريكية تأمر بإجلاء موظفيها من 3 دول إضافية
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
أخبار العالم

أ ش أ

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الضربات المشتركة الأخيرة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، كانت ضرورية بشكل عاجل لمنع برامج طهران النووية والصاروخية الباليستية من أن تصبح خارج نطاق التدخل العسكري في غضون أشهر.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، قال نتنياهو إن إيران كثفت جهودها لتعزيز بنيتها التحتية للأسلحة الاستراتيجية بعد الهجمات السابقة على منشآتها، بما في ذلك بناء مواقع تحت الأرض ومخابئ جديدة.

وأضاف: "السبب الذي دفعنا للتحرك الآن هو أنه بعد أن ضربنا مواقعهم النووية وبرنامجهم الصاروخي الباليستي.. بدأوا ببناء مواقع جديدة.. ومخابئ تحت الأرض من شأنها أن تجعل برنامجهم الصاروخي الباليستي وبرنامجهم النووي محصنين في غضون أشهر".

وتابع في مقطع فيديو بثته القناة: "لو لم نتخذ إجراءً الآن، لما أمكننا اتخاذ أي إجراء في المستقبل".

وقال نتنياهو لقناة فوكس نيوز، إن الحملة العسكرية لن تكون مفتوحة النهاية، موضحا : "لن نخوض حربًا لا نهاية لها، العملية ستكون سريعة وحاسمة".

