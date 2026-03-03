نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الضربات المشتركة الأخيرة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، كانت ضرورية بشكل عاجل لمنع برامج طهران النووية والصاروخية الباليستية من أن تصبح خارج نطاق التدخل العسكري في غضون أشهر.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، قال نتنياهو إن إيران كثفت جهودها لتعزيز بنيتها التحتية للأسلحة الاستراتيجية بعد الهجمات السابقة على منشآتها، بما في ذلك بناء مواقع تحت الأرض ومخابئ جديدة.

وأضاف: "السبب الذي دفعنا للتحرك الآن هو أنه بعد أن ضربنا مواقعهم النووية وبرنامجهم الصاروخي الباليستي.. بدأوا ببناء مواقع جديدة.. ومخابئ تحت الأرض من شأنها أن تجعل برنامجهم الصاروخي الباليستي وبرنامجهم النووي محصنين في غضون أشهر".

وتابع في مقطع فيديو بثته القناة: "لو لم نتخذ إجراءً الآن، لما أمكننا اتخاذ أي إجراء في المستقبل".

وقال نتنياهو لقناة فوكس نيوز، إن الحملة العسكرية لن تكون مفتوحة النهاية، موضحا : "لن نخوض حربًا لا نهاية لها، العملية ستكون سريعة وحاسمة".