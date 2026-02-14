قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

برج الثور حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تتمسك بشيء اعتدت عليه

برج الثور
برج الثور
أسماء عبد الحفيظ

برج الثور (20 أبريل – 20 مايو) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026، يأتي هذا اليوم ليضعك أمام اختبار داخلي يتعلق بالقيمة، قيمة نفسك، وقيمة مجهودك، وقيمة العلاقات التي تستثمر فيها وقتك ومشاعرك. طبيعتك الترابية تميل للاستقرار، لكن الفلك اليوم يدفعك لإعادة تقييم بعض المسارات.

قد تشعر أن هناك بطئًا في بعض الأمور، إلا أن هذا البطء في الحقيقة يمنحك فرصة ذهبية للتخطيط بعيدًا عن التسرع.

الأجواء تحمل لك طاقة رومانسية خاصة، لكنها رومانسية ناضجة، بعيدة عن الاندفاع، أنت لا تؤمن بالعلاقات السريعة، بل تبحث عن الأمان، واليوم يعزز هذا التوجه لديك.

نصيحة برج الثور

لا تتمسك بشيء فقط لأنك اعتدت عليه، العادة ليست دائمًا دليلًا على الصحة.

صفات برج الثور

الثور معروف بصبره الطويل وقدرته على التحمل. عملي، منظم، يعشق التفاصيل الجميلة في الحياة، ويقدّر الاستقرار المادي والعاطفي. حين يقرر، نادرًا ما يتراجع، لكنه قد يتأخر في اتخاذ القرار لأنه يدرس كل شيء بدقة.

مشاهير برج الثور

من أبرز مشاهير هذا البرج عادل إمام، ليلي علوي الذي يعكس شخصية قوية ثابتة ونجاحًا طويل الأمد قائمًا على الاستمرارية.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

الوضع المهني مستقر لكنه يتطلب منك مبادرة ذكية. قد يُعرض عليك مشروع أو مهمة إضافية تبدو مرهقة، لكن عائدها المعنوي والمادي جيد. لا ترفض بسبب الخوف من زيادة المسؤولية. اليوم مناسب لوضع خطة مالية جديدة أو التفكير في استثمار طويل المدى.
إذا كنت صاحب عمل، فقد تبدأ في التفكير بتوسيع نشاطك تدريجيًا.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، تبحث عن الاحتواء. إذا كنت مرتبطًا، فحاول أن تعبّر عن احتياجاتك بهدوء بدلًا من الصمت الذي قد يُفهم خطأ.
الأعزب قد ينجذب لشخص يمنحه شعورًا بالأمان، وربما تبدأ علاقة بطيئة لكنها مستقرة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

احذر من التوتر العضلي أو آلام الرقبة نتيجة الضغط النفسي. جلسة استرخاء أو تدليك قد تفيدك كثيرًا. انتبه أيضًا للإفراط في تناول الحلويات.

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تحمل تحسنًا ماليًا واضحًا، خاصة إذا أحسنت إدارة مواردك. عاطفيًا، قد تدخل مرحلة استقرار بعد قرار حاسم بخصوص علاقة قديمة. الصبر سيبقى مفتاح نجاحك.

