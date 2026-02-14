محلية الشيوخ تناقش ملف الإسراع في إجراء انتخابات المحليات.. الثلاثاء

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، اقتراحا برغبة، بشأن “الإسراع في تشكيل المجالس المحلية المنتخبة"؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة اجراء انتخابات المحليات.

ويأتي ذلك، في إطار الحرص على تفعيل نصوص الدستور، وترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع؛ بما يسهم في استكمال البنية المؤسسية للإدارة المحلية في مصر.

المقترح أشار إلى أن وجود المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، يُعد ضرورة ملحّة في المرحلة الراهنة؛ لما تمثله من حلقة وصل مباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، دورها المحوري في رصد احتياجات الشارع المحلي، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الخدمية على مستوى القرى والمدن.

وأكد النائب محمد نوح، أن المجالس المحلية تسهم في تعزيز مبادئ اللامركزية، وتدعم الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي؛ بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق التنمية المتوازنة، فضلًا عن إعداد كوادر سياسية وشبابية قادرة على المشاركة الفعالة في الحياة العامة.

ولفت إلى أن الإسراع في إجراء انتخابات المحليات؛ من شأنه أن يخفف العبء عن البرلمان، ويمنح المواطنين فرصة حقيقية للمشاركة في صنع القرار المحلي.