إسكان الشيوخ تناقش مقترح الإسراع بتشكيل المجالس المحلية.. الثلاثاء

تناقش لجنة الإسكان والادارة المحلية الثلاثاء المقبل الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية.

وأشار" الشهابي " الي أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لا يخلق فقط فراغا اداريا بل ينتج فراغا سياسيا ويحمل السلطة المركزية أعباء لا داعي لها.

وأضاف" الشهابي" أن المجالس المحلية ليست مجرد وحدات خدمية بل خط الدفاع الأول عن الدولة، كذلك تمثل القناة الشرعية التي تترجم احتياجات المواطن الي قرارات بدلا من تركها فريسة للشائعات او التوظيف المعادي.

وأكد ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ في اقتراحه أن تشكيل المجالس المحلية المنتخبة يعد ضرورة أمن قومي عاجلة لا يقل أهمية عن أى إجراء احترازي تتخذه الدولة لمواجهة التحديات الخارجية .

