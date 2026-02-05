السيد البدوي يستقبل رئيس كيان شباب مصر ويؤكد: الشباب عماد المرحلة والمجالس المحلية مدرسة الكوادر.. صور

رحّب الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، بالحضور من كيان شباب مصر الذي حرصوا على تقديم التهاني لرئيس الوفد بالمقر الرئيسي للحزب وذلك بعد فوزه في انتخابات رئاسة الحزب التي اجريت يوم في 30 يناير 2026 ، قائلًا: «أرحب بكم في بيت الأمة، واسم حزب كيان مصر اسم جميل ومميز، فالكيان هو العماد، والشباب هم عماد الأمة.

وبالتالي أمامنا انتخابات المجالس المحلية، وحضراتكم ستكونون جزءًا أصيلًا من هذه الانتخابات، فهي المدرسة التي يتربى فيها الكادر السياسي».

وأكد رئيس الوفد أن 25% من مقاعد انتخابات المجالس المحلية مخصصة للشباب، مشددًا على ضرورة أن يتدرب الشباب، وشباب الأحزاب بصفة خاصة، تدريبًا برلمانيًا ونيابيًا استعدادًا لانتخابات مجلس النواب القادمة.

وأوضح أن المجالس المحلية في الدستور تُعد مجالس نيابية محلية، ولها سلطات الإشراف والرقابة والتشريع المحلي، وحق مساءلة المسؤول المحلي، وكذلك سلطة عزله، وهي المسؤولة عن مختلف الملفات داخل المحافظة من خلال المجلس المحلي للمحافظة.

وأضاف أن هذه المجالس تمثل برلمانات محلية، على غرار ما هو معمول به في الولايات المتحدة حيث لكل ولاية مجلسها، مؤكدًا أن المجالس المحلية هنا مسؤولة عن كل ما يخص المحافظة، ويجب اغتنام هذه الفرصة، لأن عدم اغتنامها يعني البقاء دون ممارسة سياسية حقيقية لمدة خمس سنوات.

وأضاف أن الفرصة متاحة أمام الشباب في الانتخابات القادمة، وأن حزب الوفد يعتمد على جيل الشباب في التجديد والتطوير، وفي تحديث الخطاب السياسي وتعزيز التواصل مع المواطن المصري.

وأكد: «سنعمل من الآن على أن نكون حزبًا حاكمًا»، مشيرًا إلى أهمية وضع هدف واضح والعمل على تحقيقه، مضيفًا أنه خلال عشرين عامًا من الآن سيكون الوفد حزبًا حاكمًا.

وطالب الشباب بالسعي ليكونوا نوابًا في مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية مستقبلًا، من أجل خدمة الوطن.

ولفت إلى أن معهد الدراسات في حزب الوفد جاهز لتقديم دورات سياسية مجانية للشباب، ليس لشباب الوفد فقط، بل لكل شباب مصر، وهو متاح لكل من يرغب في الحصول على تأهيل سياسي، مؤكدًا أن المعهد مُجهز على أعلى مستوى من حيث الإمكانات والمواد العلمية والسياسية والاقتصادية، ويُحاضر فيه كبار المتخصصين في مختلف المجالات.

وقال أحمد عبدالعال، رئيس كيان شباب مصر، إن حزب الوفد بمجرد عودته وإجراء انتخابات رئاسة الحزب عادت الروح إلى الحياة السياسية، مؤكدًا أن مشهد الانتخابات كان استثنائيًا، ومتمنيًا أن يتكرر هذا المشهد في جميع الأحزاب السياسية.

وأضاف أن كيان مصر متواجد منذ عام 2013، ويعمل دون أي دعم، ويضم بين صفوفه زملاء من تنسيقية شباب السياسيين، لافتًا إلى أهمية وجود خبرات من الكوادر السياسية إلى جانب الشباب لثقل خبراتهم السياسية، كما نشاهد الآن داخل حزب الوفد.

وأعرب عن سعادته بالتواجد في حزب الوفد، وسط القيادات والقامات الوفدية، وعلى رأسهم الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الحزب.