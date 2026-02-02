قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
هاني سري الدين يطالب بإعادة فرز الأصوات يدوياً في انتخابات حزب الوفد لضمان الشفافية

الدكتور هاني سري الدين
الدكتور هاني سري الدين

جدد الدكتور هاني سري الدين طلبه بإتمام عملية فرز الأصوات يدويا في الانتخابات الأخيرة لحزب الوفد تحت إشراف اللجنة القضائية.

وأكد سري الدين تقديره واعتزازه بإجراءات اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد وأنه  اطلع على ردها على استفساره بشأن الأصوات الباطلة في انتخابات رئاسة الوفد الأخيرة.

وأوضح إن هذا الإجراء يعكس الحرص على الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية ولا يمثل أى تقليل من دور اللجنة النشرفة وجهدها للخروج بالمشهد الحضاري اللائق بحزب الوفد.

وأضاف أنه يعتز بالدكتور السيد البدوي والعلاقة الإنسانية بينهما وأنه حريص على العمل في الوفد سعيا للمشاركة في إعادة بناء الوفد وتعظيم أداءه السياسي.

وكان قد أكد الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد أن حزب الوفد شهد بالأمس يوم الجمعة الموافق الثلاثين من يناير 2026 انتخابات تاريخية عظيمة على مقعد رئاسة الحزب.

وقال في بيان رسمي له أن هذه الانتخابات أعادت الوفد إلى قلب المشهد السياسي وأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن الوفد لم يكن يوما حزبا عابرا وإنما كان وسيظل ضميرا للأمة المصرية حيا نابضا في وجدان كل مواطن مهما شهد من مشكلات ومهما واجه من شدائد وتحديات.

وأوضح أن الانتخابات الأخيرة أثبتت أن الوفد قادر دوما على تقديم النموذج الديمقراطي الحضاري وهو ما يليق بتاريخ حزب قاد الحركة الوطنية ودافع عن الدستور وناضل من أجل رفعة الوطن وحقوق المواطن.

وقال إنه يؤمن بالديمقراطية سبيلا ويحرص دوما على استقلال الحزب ومكانته، وقد أثير بالأمس جدلا بشأن صحة بعض تفاصيل عملية الفرز في بعض اللجان.

وأكد إنه حرصا على إرادة الوفديين وانطلاقا من حقهم في حفظ واجبهم الانتخابي فقد تقدم بخطاب رسمي الى رئيس لجنة الانتخابات تضمن طلبه إعادة فرز بعض اللجان التي قيل أنها تضمنت أصوات باطلة والتي بلغت ثمانية عشر صوتا فرزا يدويا.

وتابع أن الأفضل والأسلم قانونا فرز كافة اللجان فرزا يدويا ، مشيرا إلى أنه كرجل قانون يرى هذا الإجراء ضروريا لاغلاق أيه منافذ للارتياب ودرءا لأي تشكيك، وهو اجراء لا يقصد به سوى تحقيق الطمأنينة وتأكيد الشفافية.

وقال سري الدين أن نتيجة الانتخابات أثبتت رغم فارق الفوز الضئيل أن هناك تيارا اصلاحيا قويا ولد ونما داخل الوفد سعيا الى تجديد البناء وتحديث مؤسسات الحزب، وأن هذا التيار لا يمكن اقصائه أو تهميشه. 

وتابع مؤكدا إنه مستمر داخل جدران بيت الأمة، حريصا على أداء دوره بكل تفان، مؤمنا بأن الوفد القوى هو السبيل اللازم لإصلاح الحياة السياسية.

وقال إن الوفد سيبقى قويا بأبنائه، يقظا بجهدهم ومؤثرا بمشاركة مختلف كوادره في العمل السياسي.

