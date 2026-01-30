هاني سري الدين يهنىء السيد البدوي لفوزه برئاسة حزب الوفد

تقدمت الحملة الانتخابية للدكتور هاني سري الدين، بالشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية للوفد.

كما تقدم الدكتور هاني سري الدين، بالتهنئة إلى الدكتور السيد البدوي، لفوزه برئاسة حزب الوفد، متمنيا له كل التوفيق في سبيل رفعة الحزب العريق.

وفاز الدكتور السيد البدوي برئاسة حزب الوفد.

وشهد مقر الانتخاب على رئاسة حزب الوفد، انتظاما كبيرًا في دخول الأعضاء، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية واللائحية لضمان سير التصويت بسلاسة، وسط تواجد أمني لتنظيم حركة الدخول والخروج ومراقبة العملية الإنتخابية.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.