توصل النادي الأهلي وبرشلونة الإسباني، إلى اتفاق رسمي بشأن انتقال حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، إلى صفوف الفريق الثاني بالنادي الكتالوني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وانتهت الصفقة بشكل نهائي؛ عقب توقيع العقود الثلاثية بين اللاعب والناديين، إلى جانب توقيع حمزة عبد الكريم على عقد جديد مع الأهلي لتمديد ارتباطه مع النادي لمدة موسم إضافي، ليستمر تعاقده حتى صيف عام 2028.

ومن المنتظر أن يسافر اللاعب غدًا السبت إلى إسبانيا؛ من أجل الخضوع للكشف الطبي، على أن ينضم بعدها مباشرة إلى تدريبات فريق برشلونة أتلتيك استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة.

موعد الظهور الأول لحمزة عبد الكريم مع برشلونة

وتشير التوقعات إلى صعوبة لحاق حمزة عبد الكريم بمباراة برشلونة أتلتيك أمام تيرراسا، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، نظرًا لانشغاله بإجراءات الكشف الطبي وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية حتى الآن.

ويُرجح أن يكون الظهور الأول للاعب بقميص برشلونة أتلتيك خلال مواجهة بارباسترو، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري الدرجة الرابعة الإسباني، والمقرر إقامتها يوم الأحد 8 فبراير المقبل في تمام السابعة مساءً.

وجاءت خطوة إعارة حمزة عبد الكريم إلى برشلونة؛ في إطار خطة تصعيده تدريجيًا، حيث سيلتحق بفريق أتلتيك تمهيدًا لتقييم مستواه، مع إمكانية تصعيده إلى الفريق الأول للنادي الكتالوني حال نجاح تجربته خلال فترة الإعارة.