محمد عبدالجليل: الزمالك مازال يعاني رغم الحديث عن امتلاكه قائمتين من اللاعبين

أكد الإعلامي محمد عبدالجليل، أن الحديث المتداول مؤخرًا حول امتلاك نادي الزمالك قائمة قوية مليئة بالبدلاء يتجاهل الظروف الصعبة التي مازال يمر بها النادي.

وقال عبدالجليل، خلال تقديمه برنامج “زملكاوي” المذاع على قناة الزمالك، إن الخطاب الإعلامي تغير بشكل واضح، فبعدما كان الحديث يدور حول الأزمات والصعوبات والعراقيل التي يواجهها الزمالك، أصبح الكلام الآن عن امتلاك الفريق قائمتين من اللاعبين في كل مركز.

وأوضح أن هذه الصورة لا تعكس الواقع، مشيرًا إلى أن النادي مازال يعاني من أزمات مالية وإيقاف قيد جديد، إلى جانب التزامات وغرامات مالية تجاوزت 3 ملايين دولار.

وأضاف أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا حتى الآن سوى على أقل من ربع عقودهم السنوية خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي لم تنتهِ منذ القرارات التي صدرت في 19 أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن وجود بدائل في بعض المراكز جاء نتيجة تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين لمساندة الفريق، وليس بسبب التعاقد مع نجوم بمبالغ مالية كبيرة.